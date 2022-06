MotoGP-Liveticker Sachsenring: So lief der Trainingsauftakt zum Deutschland-GP

Fragezeichen bei Rins und Nakagami

Nach ihrer Kollision in Barcelona reisten sowohl Alex Rins als auch Takaaki Nakagami angeschlagen nach Deutschland. Zwar wurden beide fahrtauglich erklärt, doch in den Trainings am Freitag spürten sie die Einschränkungen - Rins mit seinem operierten linken Handgelenk und Nakagami mit seiner rechten Schulter.



Beide sind sich - Stand jetzt - nicht sicher, ob und wie sie den Rest des Wochenendes bestreiten können. "Es wird davon abhängen, wie ich die Nacht verbringe und vor allem, wie ich am Morgen aufwache. Wir werden sehen, was wir tun", sagt Rins.