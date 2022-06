MotoGP-Liveticker Sachsenring: So lief die Hitzeschlacht in Deutschland

Moto2: Die Stimmen der Top 3

Augusto Fernandez (Ajo-Kalex; 1.): "Unglaublich! Ich fühlte mich wie im Training. Bei den vorherigen Rennen konnte ich mein Form aus den Trainings auch in den Rennen umsetzten, kam aber jedes Mal von recht weit hinten im Feld. Diesmal haben wir alles richtig zusammengesetzt, auch im Qualifying. Mein Start aus der ersten Reihe war zwar nicht der beste, aber im Rennen hatte ich einen richtig guten Rhythmus. Vielen Dank an mein Team für dieses hervorragende Motorrad und dieses herausragende Wochenende. Wir sind noch lange nicht fertig."



Pedro Acosta (Ajo-Kalex; 2.): "Ich wusste, dass es ein zähes Rennen werden würde. Sam [Lowes] hat wirklich starken Druck ausgeübt. Ich glaube, wir ernten jetzt die Früchte der harten Arbeit, die wir zu Beginn der Saison verrichtet haben. Dieses Ergebnis ist für das Team und für alle, die mich antreiben. Ich nehme das gerne an."



Sam Lowes (Marc-VDS-Kalex; 3.): "Ich bin zufrieden. Nach all den Rennen ohne Punkte jetzt mal wieder auf das Podium gefahren zu sein, ist wichtig. Ich hatte einen guten Start und lag gut im Rennen. So gesehen ist es ein natürlich auch enttäuschend, dass ich die Pace von Augusto nicht halten konnte. Aber bei Mitte des Rennens war ich sehr nervös. Im zweiten Sektor ist mir ein paar Mal um ein Haar das Vorderrad weggerutscht. Von da an wollte ich nur noch ins Ziel kommen. Am Schluss holte ich auf Pedro auf. Ausgangs der vorletzten Kurve haben wir uns kurz berührt. Aber es hat gereicht für das Podium. Die Pole und ein Podestplatz hier, das fühlt sich für mich an wie ein Sieg. Jetzt freue ich mich auf Assen nächste Woche."