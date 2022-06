MotoGP-Liveticker Sachsenring: So liefen die Qualifyings zum Deutschland-GP Die MotoGP in Deutschland im Re-Live +++ Bagnaia holt die Pole +++ Quartararo und Zarco in Reihe 1 +++ Bradl auf Startplatz 18 +++ Schrötter in Reihe zwei +++

Bericht Status: Beendet 20:37 Bis morgen! Zum Ende des Qualifying-Tages haben wir noch zwei Strafen zu vermelden. Jack Miller wurde mit einer Long Lap Penalty für das Rennen belegt, weil er im vierten Freien Training unter Gelb stürzte. Moto2-Pilot Bo Bendsneyder wurde seine schnellste Quali-Runde wegen fehlerhaften Reifendrucks gestrichen. Dadurch verliert er eine Position und fällt auf Startplatz 18 zurück.



Wir machen für heute Schluss in unserem Liveticker und melden uns morgen pünktlich zu den Warm-ups mit einer neuen Ausgabe wieder. Bis dahin!



Der Zeitplan für Sonntag:

09:00-09:10 Uhr: Moto3 Warm-up

09:20-09:20 Uhr: Moto2 Warm-up

09:40-10:00 Uhr: MotoGP Warm-up



11:00 Uhr: Moto3-Rennen (27 Runden)

12:20 Uhr: Moto2-Rennen (28 Runden)

14:00 Uhr: MotoGP-Rennen (30 Runden)

15:30 Uhr: Red Bull Rookies-Cup Rennen 2 (19 Runden)

16:30 Uhr: Northern-Talent-Cup Rennen 2 (18 Runden) 17:39 Bagnaia: "Unser Potenzial ist wirklich hoch" Francesco Bagnaia (Ducati; 1.): "Ich bin happy. Wir haben bei diesen extrem hohen Temperaturen einen guten Job erledigt. Morgen soll es ja sogar noch heißer werden. Im FT4 hatte ich ein gutes Gefühl, auch wenn es nicht einfach war, konstante Rundenzeiten zu fahren. Das haben aber alle Fahrer gesagt."



"Ich war überrascht, gestern direkt so gut in das Rennwochenende gestartet zu sein. Schauen wir mal, wie es morgen bei den hohen Temperaturen läuft. Ich glaube aber, unser Potenzial an diesem Wochenende ist wirklich hoch." Foto: Motorsport Images 17:38 Quartararo: "Zweiter Startplatz ist fantastisch" Fabio Quartararo (Yamaha; 2.): "Das Qualifying war wirklich zäh. Mit dem ersten Reifen hatte ich ein bisschen Probleme. Der war irgendwie seltsam. Mit dem zweiten Reifen habe ich gepusht wie verrückt und es ist eine großartige Runde dabei herausgekommen."



"Für die eine 1:19er-Runde hat es zwar nicht ganz gereicht, aber zweite Startplatz und damit die erste Reihe, das ist schon fantastisch. Unsere Pace für das Rennen sieht ganz gut aus. Die einzige noch offene Frage ist, welchen Reifen wir aufziehen werden. Unsere Ausgangsposition ist jedenfalls gut." Foto: Motorsport Images 17:37 Zarco: "Nicht einfach, freie Runde zu bekommen" Johann Zarco (Pramac-Ducati; 3.): "Ich bin zufrieden. Wir haben heute klar gesehen, wie schwierig es war, auf dieser kurzen Strecke eine freie Runde zu erwischen. Es ist nicht einfach, hier einem anderen Fahrer zu folgen, weil du oft selber von jemandem verfolgt wirst."



"Am Vormittag hatte ich schon ein gutes Gefühl. Aber es war mir schon klar, dass es nicht einfach werden würde, an 'Pecco' heranzukommen. Ich freue mich, dass es für die erste Reihe gereicht hat. Alles in allem bin ich bei diesen Bedingungen mit diesem Ergebnis zufrieden." Foto: Motorsport Images 17:09 Moto2 Q2: Fernandez steigert sich Fernandez macht einen großen Satz nach vorn und ist neuer Dritter. Auf Lowes fehlen ihm 0,332 Sekunden. Schrötter konnte sich im zweiten Run bisher nicht steigern. Er ist auf Platz fünf zurückgefallen. 17:04 Moto2 Q2: Zwischenstand Der erste Run ist absolviert und die Reihenfolge sieht wie folgt aus: Die Aspar-Teamkollege Arenas und Dixon führen. Schrötter ist Dritter, gefolgt von Canet, Arbolino, Roberts und Vietti. Lowes, Ogura und Salac komplettieren aktuell die Top 10. 16:58 Moto2 Q2: Wer holt die letzte Pole? Die letzten 15 Quali-Minuten des Tages sind angebrochen. Bis dato haben vier Fahrer an diesem Wochenende 1:23er-Zeiten markiert: Salac, Canet und Fernandez im FT3, Vietti in Q1. Ein klarer Favorit auf die Pole lässt sich nicht benennen. 16:45 Moto2 Q1: Schlussphase Schrötter geht als einer der Letzten zurück auf die Strecke. Vietti, Dixon und Arbolino scheinen an der Box zu bleiben und nicht noch einmal auszurücken. Noch halten sie einen Platz in den Top 4. Aber wird das wirklich für alle reichen oder kann die Konkurrenz noch zulegen? 16:40 Moto2 Q1: Schrötter vor auf drei Schrötter steigert sich und zieht an Arbolino vorbei, um auf Platz drei vorzufahren. Auf Vietti fehlen allerdings 0,320 Sekunden. Der Deutsche fährt an die Box und holt sich noch einen frischen Reifen für den zweiten Run. Denn sicher sein kann er sich nicht. 16:34 Moto2 Q1: Große Namen dabei Noch ein Qualifying steht aus. Und in Q1 geht es bereits richtig rund. Denn mit Vietti und Schrötter sind der WM-Leader und der Lokalmatador mit dabei. Mit 14 weiteren Piloten kämpfen sich um die Top-4-Plätze für den nachträglichen Einzug in Q2. 16:21 MotoGP Q2: Die restlichen Platzierungen Marini qualifiziert sich als Siebter ebenfalls stark. Er rangiert noch vor Ducati-Markenkollege Martin und Aprilia-Pilot Vinales, die die dritte Reihe komplettieren. Nakagami stürzt spät, schafft es aber auf Platz zehn. Bezzecchi und Mir klassieren sich auf den letzten beiden Plätzen in Q2. 16:15 MotoGP Q2: Steigerung beim WM-Leader Quartararo verbessert sich auf Platz zwei, wird aber gleich wieder von Zarco verdrängt. Bagnaia bleibt weiterhin der einzige Fahrer unter 1:20. Der Ducati-Pilot rückt noch einmal mit frischen Reifen aus, doch ihm droht die Zeit ausgehen, um es rechtzeitig über die Linie zu schaffen. 16:12 MotoGP Q2: Wieder unter 1:20 Da ist sie, die erste 1:19er-Zeit in dieser Session. Bagnaia schafft es auf 1:19.931 Minuten. Auch Aleix Espargaro kann sich steigern und rückt mit einem Rückstand von 0,189 Sekunden auf Rang zwei vor. Bagnaia steuert noch einmal die Box an. 16:11 MotoGP Q2: Bagnaia legt nach Bagnaia ist schon wieder unterwegs, während die Mehrheit noch an der Box wartet. Er steigert seine Bestzeit auf 1:20.064 Minuten. Damit hat er jetzt 90 Tausendstel Vorsprung auf Teamkollege Miller. 16:07 MotoGP Q2: Zwischenstand Nach zwei bis drei schnellen Runden biegen die meisten Fahrer schon wieder an die Box ab. Bagnaia führt mit einer Zeit von 1:20.098 Minuten vor Miller und Martin. Aleix Espargario ist Vierter, gefolgt von Marini und Quartararo, der sich zunächst an sechster Steller einreiht.



Gut möglich, dass es einige auf drei Runs anlegen. 16:03 MotoGP Q2: Fällt noch ein Rekord? Im dritten Freien Training purzelten die 1:19er-Zeiten nur so. Werden wir jetzt Ähnliches sehen? Am Vormittag war Bagnaia der schnellste Man - knapp vor Aleix Espargaro. Wer wohl bei den höheren Temperaturen besser zurechtkommen? In 15 Minuten wissen wir mehr. 15:50 MotoGP Q1: Oliveira steigert sich Oliveira findet etwas Zeit und kommt bis auf Platz drei nach vorn. Fürs Weiterkommen reicht es aber noch nicht. Noch ein letzter Versuch bleibt. 15:40 MotoGP Q1: Diggia legt vor Nach zwei fliegenden Runden liegt Di Giannantonio mit einer Zeit von 1:20.307 Minuten vorn. Pol Espargaro ist Zweiter, hat aber fast vier Zehntel Rückstand. Bezzecchi, Alex Marquez und Bastianini folgen dahinter. Bradl ist Sechster. Von KTM und Yamaha ist noch nicht viel zu sehen. Sie belegen die hinteren Plätze. 15:29 MotoGP FT4: Nachspiel für Miller? Weil Miller kurz nach Aleix Espargaro in Kurve 13 gestürzt ist, hat die Rennleitung eine Untersuchung angekündigt. Wenn zu dem Zeitpunkt noch gelbe Flaggen geschwenkt wurden, droht dem Australier eine Gridstrafe. 15:21 MotoGP FT4: Steigerung bei Morbido Auch von Morbidelli haben wir an diesem Wochenende noch nicht viel gesehen. Mit frischen Medium-Reifen verbessert sich der Yamaha-Pilot jetzt aber auf Platz fünf. Teamkollege Quartararo liegt weiter vorn. Er hat sich mit dem Medium-Hinterreifen zwar nicht verbessert, fährt aber konstant niedrige 1:21er-Zeiten. 15:18 MotoGP FT4: LCR vor Honda-Werksduo Während sich die LCR-Hondas auf den Plätzen acht (Nakagami) und zehn (Alex Marquez) wacker schlagen, ist vom Werksduo bisher wenig zu sehen. Pol Espargaro liegt an 16. Stelle. Bradl hat einen konstanten Rückstand von einer Sekunde und rangiert damit auf Platz 20. 15:14 MotoGP FT4: Reifen vergleichen Quartararo hat sich an der Box einen frischen Medium-Hinterreifen geholt, um auszutesten, ob er damit besser zurechtkommt. Auf dem harten Reifen hatte er in den Trainings ein paar Schreckmomente und fühlte sich nicht hundertprozentig wohl.



Auch Mir ist mit dem Medium-Hinterreifen unterwegs und verbessert sich auf Platz drei. Der Spanier ist nach Rins' Rückzug Alleinkämpfer auf der Suzuki. 14:50 MotoGP FT4: Neuer Zeitplan Jetzt haben wir eine grobe Richtung. Die Rennleitung gibt bekannt, dass die Boxengasse voraussichtlich 13:55 Uhr geöffnet wird. Natürlich verschieben damit auch alle folgenden Sessions um mindestens 25 Minuten. Mehr laden