14:26

Update: 2 Strafen

Weil er Danilo Petrucci in Q1 im Weg gestanden hat, wird Enea Bastianini in der MotoGP-Startaufstellung um drei Plätze zurückversetzt.



In der Moto3 wurde Darryn Binder schon von Q2 ausgeschlossen, weil er in Q1 mit Joel Kelso kollidiert ist. Nachträglich hat Binder dafür auch noch eine Durchfahrtsstrafe im morgigen Rennen erhalten.