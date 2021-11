08:51

MotoGP FT2: Miller mit Vorsprung

Jack Miller greift die Bestzeit mit einem frischen Softreifen am Hinterrad an und zieht an Franco Morbidelli vorbei - und wie. Mit einer neuen Bestzeit von 1:31.409 Minuten ist Miller 0,423 Sekunden schneller. Doch noch ist die Messe nicht gelesen. Viele Fahrer gehen jetzt mit frischen Gummi auf Zeitenjagd.