MotoGP-Liveticker Sepang: Der Renntag in Malaysia

Ein paar Fakten zu Moto2-Weltmeister Acosta

- Mit 19 Jahren und 171 Tagen ist Acosta der zweitjüngste Weltmeister in der mittleren WM-Klasse nach Dani Pedrosa (19 Jahre und 18 Tage) im Jahr 2004.



- In der Moto2, die 2010 die 250er-Klasse ablöste, ist Acosta der jüngste Weltmeister vor Marc Marquez (19 Jahre und 254 Tage alt) im Jahr 2012.



- Er ist der zweite Fahrer, der die Moto2-Weltmeisterschaft gewinnt, nachdem er zuvor den Moto3-Titel (2021) gewonnen hat, zusammen mit Alex Marquez (Moto3/2014 und Moto2/2019).



- Mit bisher zehn Siegen in der Moto2 liegt Acosta zusammen mit Pol Espargaro und Sam Lowes auf Platz fünf der Liste der Fahrer mit den meisten Siegen in dieser Klasse.



- In dieser Saison stand Acosta bisher 14 Mal auf dem Podium (mehr als jeder andere Fahrer). Mit insgesamt 19 Podestplätzen in der Moto2 liegt er in der Liste der Fahrer mit den meisten Podien in der Klasse nun gemeinsam mit Andrea Iannone auf Platz elf.



- Wenn er in den beiden verbleibenden Rennen noch zwei weitere holt, wird er seinen 2024er-Teamkollegen Augusto Fernandez (20) überholen und mit Franco Morbidelli und Miguel Oliveira gleichziehen, die beide 21 haben.

Foto: Honda

2010: Toni Elias (Moriwaki) vor Julian Simon (RSV/Suter) und Andrea Iannone (Speed Up)