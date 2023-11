MotoGP-Liveticker Sepang: Die Freitagstrainings in Malaysia

Jorge Martin: "Noch Spielraum für morgen"

Für die Bestzeit reichte es am Freitag zwar nicht ganz. Zufrieden ist Jorge Martin aber trotzdem: "Ich bin einer 1:57er-Zeit gefahren - das ist für Freitag sehr ordentlich. Auch in puncto Pace bin ich stark. Mal sehen, ob wir morgen einen weiteren Schritt machen können."



Dass er sich Ducati-Markenkollege Alex Marquez heute geschlagen geben musste, tangiert Martin laut eigener Aussage nicht. "Nein, selbst wenn ich Zehnter wäre, wäre das okay", sagt er. "Ich muss es ja nur unter die Top 10 schaffen, um direkt in Q2 zu kommen. Mir sind bei meiner Zeitattacke ein paar Fehler passiert, also denke ich, es gibt noch Spielraum für morgen."



Angesprochen auf die in Teilen neu asphaltierte Strecke in Sepang erklärt der Pramac-Pilot: "Einige alte Bodenwellen sind verschwunden, woanders sind neue hinzugekommen - zum Beispiel gibt am Eingang von Kurve 7 eine große Bodenwelle. Aber insgesamt habe sie gute Arbeit geleistet. Die Strecke ist etwas besser als beim Test. Der Grip ist ähnlich."