MotoGP-Liveticker Sepang: Der Sprint in Malaysia

Moto3-Qualifying: Die Stimmen der Top 3

Jaume Masia (Leopard-Honda; 1.): "Das ist das Resultat unserer guten Arbeit an diesem Wochenende. Ich hatte sicherlich auch ein bisschen Glück, weil ich auf die Karte Windschatten gesetzt habe. Das machen alle so. Für mich ist es heute aufgegangen. Von vorne zu starten, das ist natürlich immer wichtig."



Collin Veijer (Intact-Husqvarna; 2.): "Das Wochenende lief bislang ein bisschen unglücklich. Vor allem gestern hatten wir Pech mit gelben Flaggen. Ich wusste aber, dass heute einiges möglich sein würde. Ich hatte schon am Vormittag ein richtig gutes Gefühl. Zwar hatte ich wieder Pech mit einer gelben Flagge, habe es aber ins Q2 geschafft. Die Runde war nicht perfekt, aber sie war gut genug für den zweiten Startplatz. Ich bin zufrieden und bin gespannt, was wir morgen ausrichten können."



Matteo Bertelle (Snipers-Honda; 3.): "Das Qualifying war sehr schwierig, weil es sehr schwierig zu managen war. Mit der Arbeit des gesamten Teams bin ich aber zufrieden. Heute Nachmittag ist es uns gelungen, eine Lösung für das Rennen zu finden. Ich werde morgen versuchen, in der Spitzengruppe zu bleiben und bis zum Schluss um die Toppositionen zu kämpfen."