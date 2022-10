MotoGP-Liveticker Sepang: Martin auf Pole, Bagnaia & Aleix Espargaro stürzen

Bis morgen!

Damit geht der Tag hier im Liveticker zu Ende. In allen drei Klassen haben wir Startaufstellungen, die spannende Rennen bedeuten können. In der Moto2 und in der MotoGP könnte es theoretisch schon morgen eine WM-Entscheidung geben. Und kommt der angekündigte Regen? Lassen wir uns überraschen! Wir begleiten wie gewohnt den kompletten Tag.



Der Zeitplan für Sonntag (in MESZ):

04:00-04:10 Uhr: Moto3 Warm-up

04:20-04:30 Uhr: Moto2 Warm-up

04:40-05:00 Uhr: MotoGP Warm-up



06:00 Uhr: Moto3 Rennen (17 Runden)

07:20 Uhr: Moto2 Rennen (18 Runden)

09:00 Uhr: MotoGP Rennen (20 Runden)