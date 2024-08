MotoGP-Liveticker Silverstone: Ducati vs. Aprilia - so lief der Trainingsfreitag

MotoGP-Training: Frühes Problem bei Bestia

Die Session ist gerade erst gestartet, da streikt die Ducati von Bastianini bereits. Aus seinem Asphalt kommt etwas Rauch. Ob das auf ein Motorenproblem hindeutet, bleibt abzuwarten. Er rollte jedenfalls aus.



Das Training entscheidet darüber, wer direkt in Q2 einzieht und wer sich bereits in Q1 beweisen muss. Neben der Rennvorbereitung steht am Ende also auch die fliegende Runde im Fokus.