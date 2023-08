MotoGP-Liveticker Silverstone: Aleix Espargaro besiegt Francesco Bagnaia

Moto2: Die Stimmen vom Podium

Fermin Aldeguer (Speed-Up-Boscoscuro; 1.): "Ich möchte mich zuerst bei meinem Team, bei meiner Familie und bei meinen Sponsoren bedanken für all die Unterstützung seit dem vergangenen Jahr. Heute war der Zeitpunkt für meinen ersten Sieg. Es ist auch mein erster Podestplatz, was eigentlich unglaublich ist. Vielen Dank an alle. Ich bin wirklich sehr glücklich!"



Aron Canet (Pons-Kalex; 2.): "Ich bin happy. Das ist sozusagen unsere Rückkehr nach einigen schwierigen Rennen. Vollkommen zufrieden bin ich aber nicht. Wir hatten heute eine Chance auf den Sieg, aber Fermin war letztlich einen Tick stärker. Jetzt muss ich zusammen mit meinem Coach noch ein bisschen an meiner mentalen Einstellung arbeiten. Vielen Dank an mein Team und an meine Freundin für ihre Unterstützung."



Pedro Acosta (Ajo-Kalex; 3.): "Ich muss zufrieden sein. Während der letzten vier Runden hatte ich starke Schmerzen, aber für einen Podiumsplatz hat es noch gereicht. Vielen Dank an das Team und an all die Leute, die mir im Sommer geholfen haben. Wir haben alle an einem Strang gezogen. Dieses Ergebnis schenke ich vorab schon mal meiner Freundin. Sie wird am nächsten Freitag 26 Jahre alt. Ich genieße das jetzt."