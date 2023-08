MotoGP-Liveticker Silverstone: Das war der nasse Sprint-Samstag

Moto2 Quali: Stimmen der Top 3

Pedro Acosta (Ajo-Kalex; 1.): "Ich bin richtig glücklich. Am Vormittag waren die regnerischen Bedingungen ziemlich knifflig. Das war nicht der Moment für Attacke. Ich muss sagen, für mich ist das fast wie ein neuer Saisonstart. In Argentinien hatten wir im Regen sehr starken zu kämpfen gehabt. Seitdem haben wir uns auf diesem Gebiet aber wirklich stark verbessert. Abgesehen davon hat das Team auch immer Sommer hart gearbeitet, um von jetzt an bis zum Ende der Saison einen Vorteil zu haben. Wir müssen zufrieden sein."



Fermin Aldeguer (Speed-Up-Boscoscuro; 2.): "Ich freue mich sehr, in der ersten Reihe zu stehen. Das ist eine sehr gute Ausgangsposition für morgen. Meine Pace im Trockenen ist sehr stark. Aus der ersten Reihe rechne ich mir wirklich gute Chancen aus auf das Podium, vielleicht sogar den Sieg. Vielen Dank an mein Team und die Sponsoren. Bis morgen!"



Zonta van den Goorbergh (RW-Kalex; 3.): "Das ist unglaublich! Ich hatte natürlich nicht erwartet, hier zu stehen. Unser FT3 am Vormittag war ziemlich problematisch und ich hatte im Regen kein so gutes Gefühl wie ich es beispielsweise noch auf dem Sachsenring hatte. In Q1 lief es dann aber schon viel besser. Und in Q2 ist es der dritte Platz geworden. Vielleicht wären sogar noch ein, zwei Plätze weiter vorne drin gewesen. Aber ich war wirklich sehr nervös. Ich denke, das ist normal, wenn man es nicht gewohnt ist, im Qualifying um die Top 3 zu kämpfen. Ich bin jedenfalls sehr glücklich. Morgen im Rennen soll es ja trocken sein. Darauf sind wir vorbereitet. Jetzt feiern wir aber erst einmal diesen Erfolg."