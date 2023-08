MotoGP-Liveticker Silverstone: Alle japanischen Motorräder in Q1

MotoGP T: Sturz Bezzecchi!

In seiner schnellen Runde fliegt Bezzecchi am Ende des zweiten Sektors in Luffield per Highsider ab. Sein Training ist damit vorbei. Das könnte wieder an einem kühlen Reifen gelegen haben.



Momente später fährt Bagnaia Bestzeit. Das ist de erste 1:58er-Zeit, die wir heute sehen.