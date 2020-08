09:53

Moto2 FT2: Bestzeit Bezzecchi

Mit seiner frühen Bestzeit bleibt Marco Bezzecchi vorn, gefolgt von Remy Gardner. Jorge Navarro verbessert sich in der Schlussphase noch auf Platz drei und ist damit bester Speed-up-Pilot.



Somkiat Chantra, Hector Garzo und Luca Marini belegen die Plätze vier bis sechs. Tom Lüthi beendet das Training an siebter Stelle. Jorge Martin Martin, Marcel Schrötter und Tetsuta Nagashima schaffen es ebenfalls in die Top 10.