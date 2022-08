MotoGP-Liveticker Spielberg: Bagnaia feiert Hattrick vor Quartararo

Moto2: Die Stimmen der Top 3

Ai Ogura (Asia-Kalex; 1.): "Unglaublich! Ich habe fast das gesamte Rennen angeführt, wusste aber, dass Somkiat dicht hinter mir war. Mit seinem Angriff in der letzten Runde hatte ich nicht gerechnet. Er hat es trotzdem probiert. Das Duell war toll und ich freue mich natürlich, dass ich als Sieger daraus hervorgegangen bin. Das war ein großer Tag für mich und mein Team."



Somkiat Chantra (Asia-Kalex; 2.): "Das war aufregend! In der ersten Runde gab es gleich mehrere Berührungen. Am Schluss habe ich einfach versucht, an Ai dran zu bleiben. Und in der letzten Runde dachte ich mir, vielleicht geht ja noch was. Als ich es in den letzten zwei Kurven probiert habe, war ich ein bisschen zu schnell und er hat mich direkt wieder überholt. Aber kein Problem, ich bin happy. Vielen Dank an mein Team für die harte Arbeit an diesem Wochenende und auch an meine Sponsoren."



Jake Dixon (Aspar-Kalex; 3.): "Das Rennen war einfach nur verrückt! Anfangs war ich richtig stark, aber am Schluss hatte ich Probleme mit dem Reifen. Ich habe es mit ein paar unterschiedlichen Mappings probiert. Ich hätte es wahrscheinlich mit Mapping 3 probieren sollen, denn der Reifen drehte einfach zu stark durch. Und in Kurve 4 hatte ich große Bremsprobleme wie man gesehen hat. Es hat lange gedauert, bis ich den Anschluss an die Gruppe wieder hergestellt hatte. Ich wollte aber dieses Rennen einfach nicht als Vierter beenden. In der letzten Kurve habe ich mir dann gedacht, ich probiere es mal so wie 'Dovi' gegen Marquez vor ein paar Jahren. Unglaublich!"