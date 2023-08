MotoGP-Liveticker Spielberg: Renntag am Red-Bull-Ring

So erklärt Zarco seine Wechselentscheidung

"Es ist eine Entscheidung, die einige Zeit in Anspruch genommen hat", gibt der 33-Jährige zu, "weil es interessant ist, ein Motorrad zu verlassen, das gewinnt, um ein Projekt zu starten, das ein Motorrad entwickelt, das gewonnen hat und aktuell nicht mehr gewinnt."



"Aber in Anbetracht des Stadiums, in dem ich mich in meiner Karriere befinde, denke ich nicht, dass es schlecht ist, zu sagen: 'Ich habe meinen Platz in der MotoGP für die nächsten zwei Jahre gesichert.'"



"Denn schließlich hieß es in den letzten drei Jahren immer 'ein Jahr', 'ein Jahr', und nach fünf Rennen muss man wieder anfangen zu reden. In den letzten beiden Jahren schien der Vertrag mit Ducati trotz guter Ergebnisse nicht automatisch verlängert zu werden. Deshalb war es manchmal ein bisschen frustrierend. Jetzt muss ich darüber nicht mehr nachdenken, das ist ein gutes Gefühl."