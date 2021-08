05:19

Moto2 FT3: Lüthi in den Top 3

Jetzt meldet sich auch Lüthi im Spitzenfeld und kämpft sich auf Platz drei vor. Ist der Knoten beim Schweizer nach einer schwierigen ersten Saisonhälfte geplatzt? Im Moment scheint es so. Doch ein Blick in die kombinierte Zeitenliste zeigt, dass sich die Mehrheit der Fahrer gegenüber gestern noch nicht gesteigert hat. Es könnte also noch einiges passieren in den übrigen 15 Minuten.