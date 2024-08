MotoGP-Liveticker Spielberg: Bagnaia siegt erneut, Marquez mit Aufholjagd

Ein paar Zahlen zum Schluss ...

25 - Francesco Bagnaias Sieg ist sein 25. in der Königsklasse, was bedeutet, dass er in der Liste der Fahrer mit den meisten Siegen mit Kevin Schwantz gleichzieht.



17 - Mit dem Sieg von Bagnaia vor Jorge Martin und Enea Bastianini ist das 17. Podest nur mit Ducati-Fahrern in der MotoGP. Der Hersteller zieht mit Honda gleich, die auf ebenso viele 1-2-3-Platzierungen kommen.



9 - Der Sieg von Bagnaia ist der neunte für Ducati auf dem Red Bull Ring, der nun vor Lusail (8 Siege) die erfolgreichste Strecke für Ducati in der MotoGP ist.



7 - Bagnaia holte seinen siebten Grand-Prix-Sieg in diesem Jahr und egalisierte damit die maximale Anzahl an Siegen, die er jemals in einer einzigen MotoGP-Saison errungen hat. Auch in seinen Titelsaisons gewann er je sieben Grands Prix.