MotoGP-Liveticker Spielberg: Bagnaia siegt vor Martin, Marquez stürzt

Moto2 Q2: Keine Strafe

Was die Untersuchung bezüglich der Bummelei am Morgen in Kurve 9 angeht, gab es übrigens keine Strafen, lediglich eine Verwarnung für Tony Arbolino. Alle können also unvorbelastet in den Kampf um die Pole gehen. Nur Ai Ogura, Polesetter in Silverstone, kann nicht antreten.