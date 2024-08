MotoGP-Liveticker Spielberg: Sturzreicher Freitag! Di Giannantonio verletzt

Bis morgen!

Mit den vielen Stürzen war es ein turbulenter Freitag. Es sieht wieder alles nach einer Ducati-Dominanz aus, aber Marc Marquez ist hier Francesco Bagnaia und Jorge Martin dicht auf den Fersen. Er selbst spricht von einem der besten Freitage in diesem Jahr.



Hat Marquez eine Chance auf den Sieg, seinen ersten in Spielberg? "Nein. Ich würde gerne Ja sagen, aber leider. Es stimmt, dass ich näher dran bin. Ich spüre, dass ich nur einen Schritt hinter Bagnaia und Martin bin."



"Ich bin in der zweiten Gruppe mit Morbidelli und Bastianini. Wir werden morgen sehen, ob ich an den kleinen Details arbeiten und etwas konstanter sein kann", so Marquez. Aber er wittert ganz klar eine Chance, die Spitze wieder einmal herauszufordern.



Es wird auf alle Fälle spannend! Morgen erwartet uns wieder ein prall gefüllter Tag mit viel Action - von den Qualifyings, dem MotoGP-Sprint bis zu den beiden MotoE-Rennen. Bis morgen!



08:40-09:10 Uhr: Moto3 Training 2

09:25-09:55 Uhr: Moto2 Training 2

10:10-10:40 Uhr: MotoGP Freies Training 2

10:50-11:05 Uhr: MotoGP Q1

11:15-11:30 Uhr: MotoGP Q2

12:15 Uhr: MotoE Rennen 1 (7 Runden)



12:50-13:05 Uhr: Moto3 Q1

13:15-13:30 Uhr: Moto3 Q2

13:45-14:00 Uhr: Moto2 Q1

14:10-14:25 Uhr: Moto2 Q2

15:00 Uhr: MotoGP Sprint (14 Runden)

16:10 Uhr: MotoE Rennen 2 (7 Runden)