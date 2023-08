MotoGP-Liveticker Spielberg: Die Freitagstrainings aller Klassen

Pol Espargaro: "Ich habe es verdient"

Die Strafe für seine Verfehlung im Training kann Pol Espargaro voll und ganz nachvollziehen. "Ich habe es verdient", sagt der Spanier und erklärt, dass es eine Fehleinschätzung seinerseits war, die auf der Tatsache beruht, dass er in dieser Saison bisher nur sehr wenig Zeit auf dem Motorrad hatte.



"Das Problem ist, dass man nur schwer verstehen kann, wie schnell diese Motorräder sind. Und wenn man so lange weg ist, kann man den Abstand und die Geschwindigkeit nicht gut einschätzen."



"Ich habe also nach hinten geschaut. Ich habe ihn kommen sehen, deshalb war ich auch nicht auf der Linie. Aber ich erwartete, dass er mich schneller überholen würde. Und weil er mich nicht wie erwartet überholt hat, bin ich in die Kurve eingebogen. Ich dachte, er hätte abgedreht, aber er kam tatsächlich schnell. Ich habe also alles falsch eingeschätzt."