MotoGP-Liveticker Spielberg: Ducati dominiert den Trainingsfreitag

MotoGP FT2: Aprilia abgeschlagen

Quartararo zeigt, dass man ihn in Spielberg nicht abschreiben sollte: Der Yamaha-Pilot schiebt sich mit 1:30.285 Minuten an die Spitze. Rins ist neuer Zweiter. Bagnaia führt als Dritter ein Ducati-Quintett mit Bastiani, Zarco, Miller und Marini an.



Nicht viel geht im Moment bei Aprilia. Vinales ist nur 14., Teamkollege Aleix Espargaro verbremst sich in Kurve 5 und wirkt, zurück an der Box, so gar nicht glücklich. Er ist Letzter!