MotoGP-Liveticker Spielberg: Ducati dominiert - so liefen die Qualifyings

MotoGP Q2: Die Stimmen der Top 3

Enea Bastianini (1./Gresini-Ducati): "Meine letzte Pole liegt lange zurück. Und das ist meine erste Pole in der MotoGP. Das macht mich sehr glücklich. Im Vergleich zu gestern haben wir noch mal einen Schritt nach vorn machen können und waren für die Quali gut vorbereitet. Ich freue mich auch sehr für Gresini und Ducati, wobei wir das vorne zu viele Ducatis sind. (lacht) Das wird morgen schwierig. Auch Fabio ist hier schnell. Ich will morgen mit ihnen kämpfen."



Francesco Bagnaia (2./Ducati): "Ich muss mich bei meinem Team bedanken, denn sie haben es geschafft, das Sturzmotorrad wieder fit fürs Qualifying zu machen. Mit der ersten Reihe bin ich sehr zufrieden. Im vierten Freien Training haben wir etwas gefunden, dass mir für meine Pace und das Gefühl sehr geholfen hat. Leider gab es diesen Sturz. Mit dem zweiten Bike war mein Gefühl dann nicht so gut. Zu Beginn des Qualifyings sind mir noch ein paar Fehler unterlaufen. Es war nicht leicht, aber umso glücklicher bin ich mit dem Ergebnis."



Jack Miller (3./Ducati): "Das Motorrad funktioniert fantastisch. Bisher war es ein gutes Wochenende, aber morgen kommt es darauf an. Daran haben wir im vierten Freien Training gearbeitet. Jetzt gilt es, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Sich aus der ersten Reihe eine gute Strategie zurechtzulegen, wird wichtig sein. Denn die neue Schikane kommt nur kurz nach der ersten Kurve, da könnte es wild zugehen."