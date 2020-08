07:51

MotoGP FT4: Rennpace im Fokus

In der nächsten halben Stunde geht es um die Konstanz mit den Reifen. Die Moto3-Verzögerung ist für die MotoGP gar nicht so schlecht, denn jetzt wird zur gleichen Zeit gefahren wie morgen im Rennen.



Speziell Suzuki hat bisher mit einer starken Pace überzeugt. Was kann Dovizioso zeigen? Und wie präsentiert sich Pol Espargaro mit der KTM?