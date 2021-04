08:16

Moto2 Warm-up: Navarro legt vor

Joe Roberts kehrt nach der Aufwärmrunde zurück an die Box. Ansonsten sind alle Fahrer auf der strecke. Auch in der Moto2 sehen wir Gruppen gemeinsam, wenn auch nicht so große wie in der Moto3. Navarro setzt sich vor Vierge, Canet und Schrötter an die Spitze des Timings.