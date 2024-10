MotoGP-Liveticker Thailand: Das war der Sprint - Martin baut WM-Vorsprung aus

MotoGP Sprint: Totale Ducati-Dominanz

Die ersten acht Plätze gehen an Ducati-Fahrer.



Marc Marquez wird Vierter. Sein Bruder Alex führt als Fünfter die nächste Verfolgergruppe mit Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi und Fabio Di Giannantonio an.



Brad Binder wird mit der KTM Neunter. Fabio Quartararo sammelt als Zehnter ganz knapp keinen WM-Punkt.



Pedro Acosta ist nach seinem Sturz am Ende des Feldes weitergefahren und hat dann an der Box aufgegeben.