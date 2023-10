MotoGP-Liveticker Thailand: Martin gewinnt Sprint, Bagnaia nur Siebter

Luca Marini: "Mein Problem ist der Reifen"

Luca Marini (VR46-Ducati; 3.): "Das Problem, das ich an diesem Wochenende habe, ist der Medium-Hinterreifen. Im Qualifying am Vormittag war der Reifen richtig gut. Man kann mit ihm attackieren und der Grip ist da. In einem Rennen habe ich damit aber echt Probleme am Kurvenausgang."



"Als Brad mich angegriffen hat, war es sehr schwer für mich zu kontern. Hinzu kommt noch, dass der Vorderreifen sehr heiß wurde. So sind die Rennen heutzutage, vor allem wenn es heiß ist. Morgen könnte es genauso sein. Ich gehe aber davon aus, dass es mit dem harten Hinterreifen ein bisschen besser sein sollte. Allerdings rechne ich auch damit, dass die anderen Fahrer noch etwas finden werden."