MotoGP-Liveticker Thailand: Bestzeit Marquez! Das war der Freitag

Bis morgen!

Mit Marc Marquez und den drei Ducati GP24-Fahrern haben wir die Topfavoriten heute schon vorne beisammen gehabt. Die ersten Verfolger sind Vinales und Acosta, wobei Vinales anmerkte, dass für seine Aprilia ein realistisches Ergebnis im Bereich von Platz sieben sein wird. Acostas Schulter ging es heute gut. Wir sind gespannt, ob er morgen etwas findet und so wie in Motegi die Ducati-Armada herausfordern kann. Für heute verabschieden wir uns hier im Ticker und wünschen noch einen schönen Nachmittag!



Der Zeitplan für Samstag (in MESZ):

03:40-04:10 Uhr: Moto3 Training 2

03:25-03:55 Uhr: Moto2 Training 2

04:10-04:40 Uhr: MotoGP Freies Training 2

04:50-05:05 Uhr: MotoGP Q1

05:15-05:30 Uhr: MotoGP Q2



07:50-08:05 Uhr: Moto3 Q1

08:15-08:30 Uhr: Moto3 Q2

08:45-09:00 Uhr: Moto2 Q1

09:10-09:25 Uhr: Moto2 Q2

10:00 Uhr: MotoGP Sprint (13 Runden)