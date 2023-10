MotoGP-Liveticker Thailand: Extrem enge Zeitabstände! Martin stürzt nach Bestzeit

Bis morgen!

Strafen wurden heute in keiner Klasse verteilt. Damit geht der heutige Tag hier im Ticker zu Ende. Morgen müssen wir uns den Wecker noch zeitiger stellen. Falls du später hereinschaust, kannst du natürlich im morgigen Ticker nachschauen, was du vielleicht in der Nacht verpasst hast. Bis morgen!



Der Zeitplan für Samstag:

03:40-04:10 Uhr: Moto3 Training 3

04:25-04:55 Uhr: Moto2 Training 3

05:10-05:40 Uhr: MotoGP Freies Training 2

05:50-06:05 Uhr: MotoGP Q1

06:15-06:30 Uhr: MotoGP Q2



07:50-08:05 Uhr: Moto3 Q1

08:15-08:30 Uhr: Moto3 Q2

08:45-09:00 Uhr: Moto2 Q1

09:10-09:25 Uhr: Moto2 Q2

10:00 Uhr: MotoGP Sprint (13 Runden)