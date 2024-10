MotoGP-Liveticker Thailand: Das war die Regenschlacht mit Bagnaias klarem Sieg

Pedro Acosta: "Wir kommen ein Stück voran"

Pedro Acosta (Tech3-GasGas; 3.): "Das war zäh! Im Vergleich zum Warm-up war es schwieriger, Temperatur in die Reifen zu bekommen. Als es richtig nass war, hatte ich ein paar Schwierigkeiten. In Kurve 3 bin ich zu Beginn des Rennens einmal weit rausgefahren, weil die Bremsen noch ein bisschen zu kalt waren. Wir müssen aber zufrieden sein."



"Vielen Dank an das Team für einen hervorragenden Job, auch an all die Leute in Mattighofen. Jedes Mal, wenn wir etwas probieren, kommen wir ein Stück voran. Danke auch an das gesamte Testteam mit Pol [Espargaro], Dani [Pedrosa] und all den Ingenieuren im Hintergrund. Danke auch an die Leute zu Hause, die mich auf ihrer Strecke trainieren lassen. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg."