MotoGP-Liveticker Thailand: Martin triumphiert in spannendem Dreikampf

Nächster Halt: Malaysia

Nach drei Rennwochenenden in Folge gibt es am kommenden Wochenende eine verdiente Pause. Weiter geht es vom 10. bis 12. November in Sepang (Malaysia). Es ist der Auftakt für den letzten Triple-Header der Saison. Für heute verabschieden wir uns aus dem Ticker und wünschen einen schönen Restsonntag!