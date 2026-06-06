MotoGP-Liveticker Ungarn: Der Kampf um Pole und Sprintsieg am Samstag
MotoGP-Liveticker Ungarn: Marc Marquez dominiert den Sprint
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Setzt Marquez die Serie fort?
Im Vorjahr schaffte Marc Marquez in Ungarn das Triple aus Pole, Sprint und Grand-Prix-Sieg. Zwei von drei Punkten hat er an diesem Wochenende schon abgehakt. Ob der Weltmeister die drei morgen im langen Rennen vollmacht, bleibt abzuwarten. Wir melden uns dann pünktlich zum Warm-up mit einer neuen Tickerausgabe zurück!
Der Zeitplan für Sonntag:
09:40-09:50 Uhr: MotoGP Warm-up
11:00 Uhr: Moto3 Rennen (20 Runden)
12:15 Uhr: Moto2 Rennen (22 Runden)
14:00 Uhr: MotoGP Rennen (26 Runden)
Marc Marquez: "Strategie hat gut funktioniert"
Marc Marquez (Ducati/1.): "Wie ich schon am Freitag gesagt habe: Da war ich noch im Sparmodus und habe versucht, Energie zu schonen."
"Heute Morgen habe ich alles gegeben, denn wie man im Rennen gesehen hat, ist ein Start aus der ersten Reihe eine große Hilfe. Die Strategie war, zu Beginn zu attackieren, solange ich noch frisch bin, und am Ende einfach durchzuhalten. Diese Strategie hat gut funktioniert. Morgen ist das Rennen länger, mal sehen, wie wir das managen können."
Acosta: "Müssen zufrieden sein"
Pedro Acosta (KTM/2.): "Marcs Tempo zu Beginn war beeindruckend. Ich brauche normalerweise ein paar Runden, um bereit zu sein, richtig zu pushen. Trotzdem müssen wir zufrieden sein. Nach Mugello sagt dieses Ergebnis viel aus. Wir stehen wieder auf dem Podium. Jetzt müssen wir versuchen, uns für morgen weiter zu verbessern."
Bezzecchi: "Schwer, meinen Rhythmus zu finden"
Marco Bezzecchi (Aprilia/3.): "Es war ein sehr schwieriger Sprint, wirklich sehr schwierig. Die Strecke war ziemlich ungewöhnlich, vor allem zu Beginn war der Grip sehr gering. Deshalb fiel es mir schwer, meinen Rhythmus zu finden."
"Der Start war eigentlich gut, dann habe ich einen Kontakt im Rücken gespürt. Ich weiß nicht genau, was passiert ist. Danach hatte ich große Probleme mit dem Hinterreifen. Deshalb bin ich sehr glücklich über dieses Ergebnis. Es war ein Rennen mit vielen schwierigen Momenten. Jetzt werden wir für morgen weiterarbeiten."
MotoGP: Ergebnis
MotoGP: Der Rest des Feldes
Di Giannantonio geht als Zehnter knapp leer aus. Ogura wird Elfter, Marini Zwölfter. Als bester Yamaha-Pilot beendet Razgatlioglu den Sprint auf Platz 13. Dahinter reihen sich Miller, Mir, Binder, Quartararo und Lecuona ein, der bei seinem Einsatz für Alex Marquez auf Rang 18 ins Ziel kommt.
Die letzten Plätze gehen an Vinales, Morbidelli, Rins und Crutchlow. Der LCR-Ersatz verliert bei seinem zweiten Sprint knapp 31 Sekunden auf die Spitze.
MotoGP: Marquez siegt souverän
Nach Brasilien und Spanien holt Marquez seinen dritten Sprintsieg in dieser Saison und das in dominanter Manier. Acosta wird mit anderthalb Sekunden Rückstand Zweiter. Bezzecchi sichert sich Rang drei, gefolgt von Fernandez und Aldeguer. Martin, Moreira, Bastianini und Bagnaia belegen die restlichen Punkteränge.
MotoGP: Doch kein Duell um P3
Die letzte Runde läuft und Bezzecchi kann leicht aufatmen, denn Fernandez hat wieder etwas Zeit verloren. Jetzt braucht es einen Fehler von Bezzecchi, um da noch etwas auszurichten. Apropos Fehler: Den hat Aldeguer gemacht und damit den Anschluss auf Fernandez verloren.
MotoGP: Schlussphase
Kann Bezzecchi Platz drei retten? Fernandez kommt jedenfalls näher und zieht Aldeguer mit sich. Das könnte noch eng werden. Allerdings darf sich Fernandez hier keinen Fehler erlauben, nachdem er in Barcelona mit Markenkollege Martin kollidiert war und im Aprilialager für Unmut gesorgt hat.
MotoGP: Die Abstände
Jetzt hat auch Acosta in seinen Rhythmus gefunden und fährt ähnliche Rundenzeiten wie Marquez. Der Rückstand liegt weiterhin bei zwei Sekunden.
Bezzecchi fehlt wiederum etwas mehr als eine Sekunde auf Acosta. Fernandez und Aldeguer sind nicht weit weg. Sicher ist dem WM-Leader der dritte Platz also nicht, immerhin sind noch fünf Runden zu fahren.
MotoGP: Zwischenstand
Marquez fährt hier in einer eigenen Liga. Nach fünf Runden ist sein Vorsprung auf zwei Sekunden angewachsen. Acosta und Bezzecchi halten sich für den Moment auf den weiteren Podestplätzen. Dahinter folgen Fernandez, Aldeguer, Martin, der Moreira überholt hat, Bastianini, Bagnaia und Diggia. Die erste Yamaha fährt mit Miller auf Rang zwölf.
MotoGP: Save von Aldeguer
In der Schikane 9/10 fliegt Aldeguer beinahe ab, kann es aber retten und reiht sich wieder hinter Fernandez ein, der Platz vier erbt. Das verschafft Bezzecchi davor etwas Luft.
MotoGP: Vorteil Marquez
Nach zwei Runden hat Marquez bereits eine Sekunde Vorsprung auf Acosta, der dessen Pace im Moment nicht mitgehen kann. Bezzecchi hat seinerseits Rückstand auf Acosta und muss sich gegen Aldeguer verteidigen, der der Aprilia am Hinterrad klebt.
MotoGP: Erster Zwischenstand
Marquez behauptet sich auf der ersten Runde an der Spitze und kann die ersten Zehntel zwischen sich und Acosta legen. Bezzecchi, Aldeguer, Fernandez, Moreira, Martin, Bagnaia, Bastianini und Diggia reihen sich dahinter ein.
MotoGP: Der Start
Marquez gewinnt der Start und auch Acosta kommt gut weg. Aldeguer büßt eine Position gegenüber Bezzecchi ein, der auf drei vorfährt. Alle kommen gut durch.
MotoGP: Die Reifen
Die Bedingungen sind weiterhin sonnig und trocken. Das Thermometer ist mittlerweile auf 24 Grad in der Luft und 43 Grad auf dem Asphalt geklettert. Das komplette Feld hat sich bei den Reifen für die Medium-Mischung vorne und die weiche Variante hinten entschieden.
MotoGP: Startaufstellung
Für das heutige Sprintrennen sind 13 Runden angesetzt. Marc Marquez steht auf der Pole. Neben ihm in Reihe eins nehmen Pedro Acosta und Fermin Aldeguer Platz. Aus Reihe zwei greifen Fabio Di Giannantonio, Francesco Bagnaia und Marco Bezzecchi an. Raul Fernandez, Jorge Martin und Luca Marini folgen in Reihe drei.
- zur kompletten Startaufstellung
Moto2 Q2: Guevara auf Pole
Im Kampf um die Moto2-Pole in Ungarn geht es unheimlich eng zu. Am Ende hat Izan Guevara mit einer Zeit von 1:40.280 Minuten die Nase knapp vorn. Filip Salac wird mit nur 24 Tausendstelsekunden Rückstand Zweiter. Senna Agius und Manuel Gonzalez liegen auf den Plätzen drei und vier immer noch innerhalb von einem Zehntel zur Spitze.
Alex Escrig wird Fünfter. Daniel Holgado belegt Rang sechs. Collin Veijer, Alonso Lopez, David Alonso und Daniel Munoz komplettieren die Top 10. Ivan Ortola bleibt nach einem frühen Sturz ohne Rundenzeit und wird Letzter der Session.
- zum Ergebnis
Moto2 Q1: Dieser Vier sind weiter
In der Moto2 sichern sich Alonso Lopez, Zonta van den Goorbergh, Celestino Vietti, der spät crasht, und Aron Canet noch einen Platz in Q2. Ayumu Sasaki verbessert sich zwar noch spät auf Rang fünf, aber es reicht nicht. Auch Taiyo Furusato, Luca Lunetta, Joe Roberts und Deniz Öncü bleiben dahinter in Q1 stecken.
Xabi Zurutuza, Sergio Garcia und Jacob Roulstone belegen die letzten Plätze. Adrian Huertas bleibt nach einem frühen Sturz ohne Rundenzeit. Gar nicht teilgenommen hat Angel Piqueras, der sein Comeback nach einem schweren Sturz gestern vorerst aufschiebt.
Moto3 Q2: Almansa auf Pole
Im entscheidenden Q2 sorgt eine Reihe von Stürzen - darunter Guido Pini und David Munoz - für frühe gelbe Flaggen, was zu einigen gestrichenen Runden führt. Nach dem ersten Run werden nur sechs Fahrer mit Zeiten notiert.
Am Ende sichert sich David Almansa mit einer Zeit von 1:45.686 Minuten seine dritte Pole in dieser Saison. Maximo Quiles und Brian Uriarte schaffen es ebenfalls in Reihe eins. Valentino Perrone wird Vierter, Jesus Rios Fünfter. Rico Salmela, Marco Morelli, Adrina Cruces, Veda Pratama und Joel Kelso runden die Top 10 ab. David Munoz (Sturz) und Alvaro Carpe (Tracklimits) bleiben ohne Rundenzeit.
- zum Ergebnis
Moto3 Q1: Diese Vier sind weiter
In der ersten Quali-Session der Moto3 sichern sich Brian Uriarte, Jesus Rios, Cormac Buchanan und Adrian Cruces die letzten vier Q2-Plätze. Hakim Danish schafft den Cut als Fünfter knapp nicht. Auch Joel Esteban, Scott Ogden, Eddie O'Shea, Zen Mitani, Ruysei Yamanaka, Nicola Carraro und Leo Rammerstorfer kommen nicht über Q1 hinaus.