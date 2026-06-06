MotoGP-Liveticker Ungarn: Marc Marquez dominiert den Sprint

Bezzecchi: "Schwer, meinen Rhythmus zu finden"

Marco Bezzecchi (Aprilia/3.): "Es war ein sehr schwieriger Sprint, wirklich sehr schwierig. Die Strecke war ziemlich ungewöhnlich, vor allem zu Beginn war der Grip sehr gering. Deshalb fiel es mir schwer, meinen Rhythmus zu finden."



"Der Start war eigentlich gut, dann habe ich einen Kontakt im Rücken gespürt. Ich weiß nicht genau, was passiert ist. Danach hatte ich große Probleme mit dem Hinterreifen. Deshalb bin ich sehr glücklich über dieses Ergebnis. Es war ein Rennen mit vielen schwierigen Momenten. Jetzt werden wir für morgen weiterarbeiten."