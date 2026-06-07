MotoGP-Liveticker Ungarn: Die Rennen aller Klassen am Sonntag

Carpe: "Drei Podestplätze in Folge"

Alvaro Carpe (Ajo-KTM/3.): "Es war ein sehr, sehr schwieriges Rennen, weil wir von Startplatz 18 losgefahren sind. Auf dieser Strecke sieht Überholen vielleicht einfach aus, aber tatsächlich gibt es nicht viele gute Überholmöglichkeiten. Deshalb mussten wir uns das ganze Rennen über Chancen erarbeiten. Ich bin sehr glücklich, denn wir haben jetzt drei Podestplätze in Folge. Genau das wollen wir: Konstanz in der Meisterschaft. Ich bin sehr zufrieden mit dem gesamten Team, denn dieses Wochenende war alles andere als einfach."



"Im Qualifying haben wir viele Fehler gemacht, das Team war darüber natürlich etwas enttäuscht. Aber ich denke, wir haben dieses Ergebnis verdient. In den direkten Duellen habe ich mich sehr stark und clever gefühlt. Wenn ich aus den ersten beiden Startreihen gestartet wäre, hätte ich vielleicht sogar um Platz zwei kämpfen können, wahrscheinlich nicht um den Sieg, aber um Rang zwei."



"Wir müssen die Realität akzeptieren: Platz drei ist nicht schlecht. Konstanz ist der Schlüssel. Deshalb danke ich meinem Team, meiner Familie zu Hause und allen Freunden. Wir sehen uns beim nächsten Rennen."