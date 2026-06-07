MotoGP-Liveticker Ungarn: Die Rennen aller Klassen am Sonntag
MotoGP-Liveticker Ungarn: Die Rennen aller Klassen am Sonntag
Live-Gesamtwertung
Bericht
Liveticker
Moto2: Startaufstellung
Ohne große Umschweife geht es direkt mit der Moto2 weiter. Hier werden 22 Runden gefahren. Izan Guevara, Filip Salac und Senna Agius stehen in Reihe eins. WM-Leader Manuel Gonzalez führt die zweite Startreihe vor Alex Escri und Daniel Holgado an. In Reihe drei folgen Collin Veijer, Alonso Lopez und David Alonso.
Quiles: "Wut nach Mugello genutzt"
Maximo Quiles (Aspar-KTM/1.): "Nach Mugello war ich wirklich fokussiert. Ich war wütend, aber ich denke, das ist normal, wenn man jung ist. Ich habe mir gesagt: 'Okay, ich nehme diese ganze Wut mit nach Ungarn.' Und es hat funktioniert. Ich bin sehr glücklich über diesen Sieg. Es ist einfach unglaublich, der fünfte bereits. Mal sehen, ob wir noch weitere Siege holen können."
"Wir müssen weiter mit dem Team arbeiten, denn sie leisten großartige Arbeit. Und ich hoffe, dass es David [Munoz] gut geht. Es ist nie schön, ein Rennen zu gewinnen, wenn sich jemand verletzt hat. Mir wurde gesagt, dass es ihm gut geht, und das ist das Wichtigste."
Almansa: "Wieder dort, wo wir hingehören"
David Almansa (IntactGP-KTM/2.): "Dieses Rennen bedeutet mir sehr viel, genauso dem Team. Wir sind zurück auf dem Podium und wieder dort, wo wir unserer Meinung nach hingehören."
"Das Rennen war heute sehr hart für mich. Ehrlich gesagt verstehe ich selbst nicht ganz, wie ich das geschafft habe, nachdem ich so viele Tage im Krankenhaus [mit einer Halsentzündung] verbracht habe. Vielleicht wäre sogar noch mehr möglich gewesen. Mit dem weichen Vorderreifen wurde es in der Rennmitte allerdings sehr schwierig. Trotzdem haben wir das Rennen auf Platz zwei beendet. Das ist für mich enorm wichtig. Jetzt müssen wir genau so weitermachen."
Carpe: "Drei Podestplätze in Folge"
Alvaro Carpe (Ajo-KTM/3.): "Es war ein sehr, sehr schwieriges Rennen, weil wir von Startplatz 18 losgefahren sind. Auf dieser Strecke sieht Überholen vielleicht einfach aus, aber tatsächlich gibt es nicht viele gute Überholmöglichkeiten. Deshalb mussten wir uns das ganze Rennen über Chancen erarbeiten. Ich bin sehr glücklich, denn wir haben jetzt drei Podestplätze in Folge. Genau das wollen wir: Konstanz in der Meisterschaft. Ich bin sehr zufrieden mit dem gesamten Team, denn dieses Wochenende war alles andere als einfach."
"Im Qualifying haben wir viele Fehler gemacht, das Team war darüber natürlich etwas enttäuscht. Aber ich denke, wir haben dieses Ergebnis verdient. In den direkten Duellen habe ich mich sehr stark und clever gefühlt. Wenn ich aus den ersten beiden Startreihen gestartet wäre, hätte ich vielleicht sogar um Platz zwei kämpfen können, wahrscheinlich nicht um den Sieg, aber um Rang zwei."
"Wir müssen die Realität akzeptieren: Platz drei ist nicht schlecht. Konstanz ist der Schlüssel. Deshalb danke ich meinem Team, meiner Familie zu Hause und allen Freunden. Wir sehen uns beim nächsten Rennen."
Moto3: Ergebnis
Moto3: Entwarnung
Die gute Nachricht ist: Alle Fahrer sind bei Bewusstsein. Perrone und Uriarte sind auch schon wieder auf den Beinen. Details zum Zustand von Munoz, der mehrere Schläge von nachfolgenden Bikes abbekommen hat, gibt es noch nicht.
Moto3: Quiles gewinnt
An der Reihenfolge an der Spitze ändert der Zwischenfall nichts. Das Rennen wird nach 19 vollständig absolvierten Runden gewertet. Quiles gewinnt vor Almansa. Carpe wird Dritter. Salmela und Cruces komplettieren die Top 5. Morelli, Rios, O'Gorman, Fernandez und Ogden folgen auf den restlichen Top-10-Plätzen.
Moto3: Später Crash
Gerade hat Carpe Munoz überholt, da rutscht der Intact-Pilot mitten im Pulk weg und reißt Uriarte und Salmela, die nicht mehr ausreichen können, mit sich. Das Rennen wird kurz darauf mit der roten Flagge abgebrochen.
Moto3: Wer wird Dritter?
Die letzte Runden läuft und die Gruppe im Kampf um Platz drei ist wieder eng beisammen. Munoz führt, hat Carpe und Uriarte aber direkt hinter sich.
Moto3: Schlussphase
Mit Quiles und Almansa sind die ersten beiden Plätze gebucht, sollte da vorne nichts Gravierendes mehr passieren. Dahinter haben sich Munoz und Carpe einen kleinen Vorteil gegenüber Uriarte, Perrone und Salmela verschafft. Wer sichert sich Platz drei?
Moto3: Uriarte schließt auf
Kann Uriarte noch ein Wörtchen mitreden? Der Mugello-Sieger macht gegenüber der Gruppe vor ihm wieder Boden gut, während sich Perrone, Carpe, Salmela und Munoz untereinander duellieren und so Zeit verlieren.
Vorne Ist Quiles' Vorsprung auf acht Zehntel angewachsen. Almansa hat auf Platz seinerseits viereinhalb Sekunden Vorsprung auf die Verfolger. Noch sechs Runden.
Moto3: Vierkampf
Der Abstand zwischen den Top 2 und den Verfolgern wird immer größer. Salmela ist nach einem Verbremser hinter Perrone auf Platz vier zurückgefallen. Munoz und Carpe sind direkt dran an den beiden. Damit ist es ein Vierkampf um den letzten Podestplatz.
Moto3: Halbzeit
Quiles liegt gut eine halbe Sekunde voraus. Almansa hält sich auf Rang zwei, während Salmela und Perrone wieder Zeit verloren haben. Ihr Rückstand ist auf anderthalb Sekunden angewachsen. Munoz hat Carpe überholt und jagt jetzt das Duo vor ihm.
Moto3: Neue Führung
In Runde sieben übernimmt Quiles erstmals die Führung und zieht das Tempo mit einer 1:45er-Zeit direkt an. Almansa kann das nicht matchen und muss sich jetzt nach hinten orientieren, wo Salmela und auch Perrone lauern.
Moto3: Positionswechsel
Salmela hat Perrone überholt und kann den Rückstand zu den Top 2 wieder etwas reduzieren. In der Gruppe dahinter drückt Munoz aufs Tempo. Er hat sich vorbei an Uriarte auf Platz sechs gekämpft und jetzt Carpe vor sich.
Moto3: Erste Lücken
Nach den ersten vier Runden gehen die ersten Lücken auf. Almansa und Quiles haben sich um knapp eine Sekunde von den nächsten Verfolgern mit Perrone und Salmela abgesetzt. Uriarte kämpft auf Platz fünf um den Anschluss.
Moto3: Esteban war schuld
Die Wiederholung zeigt: In Pinis Sturz war Esteban involviert, der es in Kurve 2 etwas zu gut gemeint hat. Er fährt weiter, liegt aber mehr als fünf Sekunden hinter dem Feld.
Moto3: Weitere Stürze
Nach wenigen Kurven crashen mit Moodley und Danish die nächsten Fahrer. An der Spitze führt Almansa das Feld an, Quiles, Perrone, Salmela, Uriarte und Pramata. Letzterer muss demnächst einmal durch die Long Lap. Er ist wegen Bummelns im Qualifying bestraft worden, ebenso wie Bertelle und O'Shea.
Moto3: Der Start
Almansa gewinnt den Start, Quiles und Uriarte halten ihre Plätze dahinter. Weiter hinten kracht es schon: Pini liegt im Kiesbett von Kurve 2 und ist raus.
Moto3: Startaufstellung
Die Moto3 eröffnet diesen Rennsonntag mit ihrem Grand Prix über 20 Runden. David Almansa startet von der Pole und teilt sich Reihe eins mit Maximo Quiles und Brian Uriarte. Valentin Perrone, Jesus Rios und Rico Salmela gehen aus der zweiten Reihe ins Rennen. Dahinter nehmen Marco Morelli Adrian Cruces und Veda Pratama Aufstellung.
MotoGP plant Startreform nach Zarco-Unfall
Als Reaktion auf den schweren Startunfall von Johann Zarco in Barcelona will die MotoGP das Startprozedere anpassen. Ab dem Sachsenring soll der Abstand zwischen den Startreihen von neun auf zwölf Meter vergrößert werden, um das Gedränge in der ersten Kurve zu reduzieren.
Zudem ist geplant, ab Silverstone die Nutzung von Ride-Height-Systemen beim Start zu verbieten. Ein erster Test soll bereits beim nächsten Rennwochenende in Brünn erfolgen. Ziel der Maßnahmen ist es, die Sicherheit in der besonders kritischen Startphase zu erhöhen. Mehr zu den Hintergründen gibt's hier.