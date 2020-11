06:45

Moto2: Lowes vorbei an Lüthi

Er fährt gegen den Schmerz an: Trotz lädierter Hand konnte Lowes in den letzten Runden etwas Boden gutmachen. Nun hat er Lüthi überholt und ist damit Achtzehnter. Die Puntekränge sind also nicht mehr weit weg.



Vorbei ist das Rennen für Lorenzo Dalla Porta, der in Kurve 11 gestürzt ist.