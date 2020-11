09:54

Moto2 Q1: Marini angeschlagen

Als letzte Klasse ist wie immer die Moto2 an der Reihe. Mit Aron Canet, Jorge Navarro und Luca Marini müssen einige bekannte Namen bereits in Q1 ran. Marinis Teamchef Pablo Nieto verrät, warum es für den Italiener in Valencia bisher nicht so gut läuft.



Er hat sich beim Training in Misano jenen Knöchel angeschlagen, der nach seinem Sturz in Le Mans ohnehin schon lädiert war. Das hindere ihn daran, insbesondere bei nassen und halbtrockenen Bedingungen anzugreifen.