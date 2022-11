MotoGP Liveticker Valencia: Ducati-Trio am Freitag vorn, Bagnaia nicht dabei

Bis morgen!

Damit ist der erste Tag des letzten Rennwochenendes auch schon wieder Geschichte. Und natürlich werden auch morgen wieder alle Augen auf Quartararo und Bagnaia gerichtet sein. Während Ersterer ziemlich happy und entspannt wirkte, schien der WM-Leader am Freitag zu kämpfen zu haben.



Mal schauen, wie sich die Situation morgen weiterentwickelt. Dann stehen die dritten Freien Trainings am Vormittag und die Qualifyings am Nachmittag an. Wir melden uns pünktlich zum Startschuss mit einer neuen Tickerausgabe zurück. Bis dahin!



Der Zeitplan für Samstag:

09:00-09:40 Uhr: Moto3 FT3

09:55-10:40 Uhr: MotoGP FT3

10:55-11:35 Uhr: Moto2 FT3



12:35-12:50 Uhr: Moto3 Q1

13:00-13:15 Uhr: Moto3 Q2

13:30-14:00 Uhr: MotoGP FT4

14:10-14:25 Uhr: MotoGP Q1

14:35-14:50 Uhr: MotoGP Q2

15:10-15:25 Uhr: Moto2 Q1

15:35-15:50 Uhr: Moto2 Q2

16:30 Uhr: Rookies-Cup Rennen 2 (17 Runden)