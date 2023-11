MotoGP-Liveticker Valencia: Fällt die WM-Entscheidung schon heute?

Moto2-Qualifying: Die Stimmen der Top 3

Aron Canet (Pons-Kalex; 1.): "Ich fahre hier mit einem besonderen Helm [im Design von Sito Pons]. Ich glaube, dieser Helm verleiht mir zusätzlichen Schub. Ich bin sehr glücklich. Denn weil es morgen das letzte Rennen für Pons Racing in dieser Klasse wird, ist das natürlich eine sehr emotionale Pole. Für mich ist es der Heim-Grand-Prix. Ich stand hier schon im Jahr 2016 auf der Pole. Das ist sieben Jahre her."



"Ich weiß, dass ich alle Voraussetzungen habe, um morgen ein gutes Rennen zu fahren. Ich werde alles geben, um als Erster über die Ziellinie zu kommen. Ich weiß natürlich, dass Fermin [Aldeguer] und Marcos [Ramirez] sehr schnell sein werden. So oder so bin ich aber zuversichtlich, dass ich morgen um den Sieg mitkämpfen kann."



Fermin Aldeguer (Speed-Up-Boscoscuro; 2.): "Ich glaube, [ein vierter Sieg in Folge] ist möglich. Ich habe eine sehr gute Pace, was für das Rennen natürlich wichtig ist. Ein Platz in der ersten Startreihe ist natürlich gut, aber hundertprozentig zufrieden bin ich nicht. Ich habe heute einfach zu lange gebraucht und hatte ein paar kleine Fehler zu viel drin. Mit dem Fahrgefühl bin ich aber zufrieden. Das ist für morgen das Wichtigste."



Marcos Ramirez (American-Kalex; 3.): "Das ist vor allem der Verdienst des Teams. Ich werde hier jeden Tag aufs Neue unterstützt und das hilft mir, mein Potenzial zu zeigen. Jetzt will ich die Saison einfach bestmöglich abschließen. Ein Platz in der ersten Startreihe ist eine gute Ausgangsposition, um im Kampf um das Podium eine Rolle zu spielen. Ich bin gespannt, was wir morgen erreichen können."