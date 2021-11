09:20

Moto2 Q1: Die Reihenfolge

Nach den ersten fliegenden Runden liegt Simone Corsi mit einer Zeit von 1:35.249 Minuten an der Spitze. Dahinter geht es hin und her. Die Positionen wechseln ständig. Gerade hat sich Hafizh Syahrin auf Platz zwei verbessert, Hector Garzo ist Dritter, Joe Roberts Vierter.



Fermin Aldeguer, eben noch an zweiter Stelle, ist zurückgefallen und kann sich nicht wehren. Er ist in Kurve 3 gestürzt.