MotoGP Liveticker Valencia: Quartararo vor Bagnaia! So lief das Qualifying

Bagnaia verkrampft, Quartararo befreit: So wirkten die beiden WM-Rivalen bisher an diesem Wochenende. In der Startaufstellung trennen sie morgen vier Positionen. Quartararo muss sich die Seele aus dem Leib fahren und auf einen Fehler Bagnaias hoffen, um seinen Titel doch noch zu verteidigen. Aber wie sagt man so schön: Abgerechnet wird zum Schluss.



