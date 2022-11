MotoGP Liveticker: Valencia-Showdown! Bagnaia und Quartararo im Titeld

MotoGP: Bagnaia von Ducatis überholt

Die letzten sieben Runden laufen und Rins checkt langsam, aber sicher aus. Er hat jetzt schon acht Zehntel Vorsprung auf Martin. Der wiederum hat Miller und Brad Binder direkt hinter sich. Quartararo kämpft auf Platz fünf um den Anschluss.



Die nächste Gruppe führt Mir vor Oliveira an. Marini ist nach einem sauberen Überholmanöver an Bagnaia Achter. Und auch Bastianini geht an Bagnaia vorbei. Er ist also nur noch Zehnter.