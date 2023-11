MotoGP-Liveticker Valencia: Titelshowdown beim Saisonfinale

Am Dienstag wird getestet

Die Saison 2023 ist damit Geschichte, doch die neue wirft bereits ihre Schatten voraus. Denn am Dienstag findet der erste Test für 2024 statt. Dabei wird besonders auf jenen Fahrer der Fokus liegen, die den Hersteller wechseln, allen voran Marc Marquez.



Wir bedanken uns an dieser Stelle für die rege Anteilnahme an unserem MotoGP-Liveticker in dieser Saison. Bis zum nächsten Mal dauert es diesmal etwas länger, aber natürlich halten wir Dich in unserer Motorrad-Rubrik über alle Neuigkeiten und Entwicklungen rund um die MotoGP auf dem Laufenden!