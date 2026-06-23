MotoGP-Transferticker 2027: Ducati bestätigt Marquez für zwei Jahre

Ducati bestätigt Marc Marquez für zwei weitere Jahre

Der amtierende Weltmeister wird bis 2028 für das rote Werksteam aus Italien an den Start gehen. Ducati eröffnet damit den Reigen der neuen Vertragsbestätigungen.



"Ich bin sehr glücklich, meinen Vertrag mit dem Ducati-Team zu verlängern und weiterhin Teil dieser Familie zu sein", sagt der 33-Jährige. "Als ich mich entschieden habe, hierher zu kommen, tat ich das in der Überzeugung, dass dies das wettbewerbsfähigste Projekt ist."



"Sie haben an mich geglaubt, und gemeinsam haben wir eine Beziehung aufgebaut, die auf Vertrauen und harter Arbeit basiert. Mit dieser Vertragsverlängerung haben sie das einmal mehr bewiesen."



"Sie haben meinen Zeitplan respektiert und mir die Ruhe gegeben, die ich brauchte, um die richtige Entscheidung zu treffen. In unserem ersten gemeinsamen Jahr haben wir um den WM-Titel gekämpft und ihn gewonnen."



"Das war ein Erfolg von unschätzbarem Wert, der bestätigt hat, dass wir den richtigen Weg eingeschlagen hatten. Ich fahre weiter, weil ich diesen Sport liebe und weil ich weiterhin um große Ziele kämpfen möchte."



"Ich bin überzeugt, dass dies der richtige Ort dafür ist. Solange ich hier bin, werde ich alles geben, was ich habe, um die Zukunft erneut rot zu färben."