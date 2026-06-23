MotoGP-Transferticker 2027: Ducati bestätigt Marquez für zwei Jahre
MotoGP-Transferticker 2027: Ducati bestätigt Marquez für zwei Jahre
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Gigi Dall'Igna schwärmt von seinem Zugpferd
Der General Manager von Ducati Corse spricht von Marc Marquez natürlich in den höchsten Tönen: "Vertrauen: Das ist der Ursprung der Beziehung zwischen Ducati und Marc."
"Er ist zuerst auf uns zugekommen, hat sich dann für uns entschieden, und heute freuen wir uns sehr sagen zu können, dass wir gemeinsam eine Zukunft aufbauen – röter denn je."
"Als Ingenieur hat mich die Arbeit mit ihm beeindruckt. Er hat die Desmosedici an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit gebracht und jeden Aspekt des Motorrads optimal ausgeschöpft."
"Unsere Ambitionen sind unverändert, und ich freue mich darauf, ein neues Kapitel dieser Geschichte an Marcs Seite zu erleben – sowohl beruflich als auch persönlich."
Foto: David Ramos/Getty Images
Ducati bestätigt Marc Marquez für zwei weitere Jahre
Der amtierende Weltmeister wird bis 2028 für das rote Werksteam aus Italien an den Start gehen. Ducati eröffnet damit den Reigen der neuen Vertragsbestätigungen.
"Ich bin sehr glücklich, meinen Vertrag mit dem Ducati-Team zu verlängern und weiterhin Teil dieser Familie zu sein", sagt der 33-Jährige. "Als ich mich entschieden habe, hierher zu kommen, tat ich das in der Überzeugung, dass dies das wettbewerbsfähigste Projekt ist."
"Sie haben an mich geglaubt, und gemeinsam haben wir eine Beziehung aufgebaut, die auf Vertrauen und harter Arbeit basiert. Mit dieser Vertragsverlängerung haben sie das einmal mehr bewiesen."
"Sie haben meinen Zeitplan respektiert und mir die Ruhe gegeben, die ich brauchte, um die richtige Entscheidung zu treffen. In unserem ersten gemeinsamen Jahr haben wir um den WM-Titel gekämpft und ihn gewonnen."
"Das war ein Erfolg von unschätzbarem Wert, der bestätigt hat, dass wir den richtigen Weg eingeschlagen hatten. Ich fahre weiter, weil ich diesen Sport liebe und weil ich weiterhin um große Ziele kämpfen möchte."
"Ich bin überzeugt, dass dies der richtige Ort dafür ist. Solange ich hier bin, werde ich alles geben, was ich habe, um die Zukunft erneut rot zu färben."
Johann Zarco hat einen Vertrag für 2027
Nachdem Johann Zarco im Vorjahr zum zweiten Mal hintereinander die 8 Stunden von Suzuka gewonnen hat, wurde er von Honda mit einem neuen Zweijahresvertrag belohnt. Der Franzose ist also auch 2027 im LCR-Team gesetzt.
Allerdings gibt es seit seinem schweren Startunfall in Barcelona Fragezeichen. Auch ein Monat danach konnte Zarco noch nicht am linken Knie operiert werden. Die Genesungszeit wird zeigen, wann und ob der 35-Jährige in die MotoGP zurückkehren kann.
Foto: Getty Images Europe
Honda gibt Diogo Moreira Zeit
Auch Honda vertraut Diogo Moreira und gibt dem Rookie Zeit, sich in der Königsklasse einzuleben. Der Brasilianer hat einen 2+1 Vertrag erhalten. Also einen Zweijahresvertrag mit einer Option auf ein drittes Jahr. Moreira wird also auch 2027 im LCR-Team fahren und kann bei guten Leistungen noch eine weitere Saison bleiben.
Foto: Getty Images Europe
Toprak Razgatlioglu ist bei Pramac-Yamaha bestätigt
Der dreimalige Superbike-Weltmeister hat bei seinem Wechsel in die MotoGP einen Zweijahresvertrag mit Yamaha unterschrieben. Nach seiner Rookie-Saison 2026 wird der Türke auch im kommenden Jahr für das Satellitenteam Pramac an den Start gehen.
Jüngst testete Razgatlioglu am Montag nach dem Grand Prix von Tschechien in Brünn die neue 850er-Yamaha mit Pirelli-Reifen.
Foto: Getty Images Europe
Hersteller und Teams unterschreiben neuen Vertrag
Ducati, Aprilia, KTM, Honda und Yamaha haben sich mit der MotoGP Sports Entertainment Group (MotoGP SEG) auf einen neuen Rahmenvertrag geeinigt. Mit diesem Vertrag sichern die fünf Hersteller ihre Teilname an der Motorrad-Weltmeisterschaft für die Jahre 2027 bis 2031 zu. In diesem Vertrag wird auch die kommerzielle Seite zwischen dem Promoter und den Teams geregelt.
Im Rahmen des Grand Prix von Tschechien wurde die neue Vereinbarung offiziell verkündet (hier weitere Informationen dazu). Auch die Satellitenteams haben diesen Vertrag unterschrieben. Erst nachdem diese Angelegenheit geregelt war, können die Teams ihre neuen Fahrerverträge für 2027 und 2028 bekannt geben.
Foto: Gold & Goose Photography/Getty Images
Von: Gerald Dirnbeck, Juliane Ziegengeist