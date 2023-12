17 Siege, 44 Podestplätze: Dall'Igna erklärt Ducatis Erfolgsgeheimnis

Beim "Campioni in Festa" in Bologna feierte Ducati am vergangenen Freitag seine Erfolge in der Saison 2023. Der italienische Hersteller sicherte die Titel in der MotoGP, Superbike- und Supersport-WM - eine Bestätigung der Arbeit hinter den Kulissen, angeführt von Generaldirektor Gigi Dall'Igna.

"Die Opfer, die wir alle bringen, um diese Ergebnisse zu erzielen, sind sehr wichtig", betont er und lobt sein Team: "Von den Technikern bis zu den Fahrern sind alle Anstrengungen, die wir unternehmen, um diese Motorräder fertig zu stellen, enorm, und diese Ergebnisse zu sehen, kann uns nur mit Stolz erfüllen."

"Wie immer stehen Menschen hinter der Technik, und sie sind es, die den wahren Unterschied ausmachen. Ich habe ein beneidenswertes Team, sowohl vom technischen als auch vom menschlichen Standpunkt aus gesehen."

"Bei Ducati gibt es einen Austausch von Menschen, Ideen und Technologien", erklärt Dall'igna das Erfolgsrezept. "Es gibt einen Transfer. Es gibt Leute, die sowohl für die Rennabteilung als auch für die Straßenmotorradabteilung arbeiten. Dieser technologische Austausch kann uns wirklich große Freude bereiten, auch im Hinblick auf die Fortschritte, die wir bei den Straßenmotorrädern machen können."

Dall'Igna: Erwartungen wurden übertroffen

Die Zahlen, die Ducati in dieser Saison erreicht hat, seien auch für ihn "unglaublich". "Letztes Jahr dachte ich, dass 2023 schwierig werden würde", gibt der Rennchef zu.

"Denn wenn man bedenkt, wie gut 2022 für uns war, war es schwierig, so etwas wie dieses Jahr anzunehmen. In Wirklichkeit haben wir viel mehr erreicht, und ich bin sehr stolz auf die Zahlen dieses Jahres. Ich würde sie am liebsten ausdrucken und im Büro aufhängen, denn es ist wirklich etwas Unglaubliches."

In der MotoGP gewann Ducati 17 von 20 Rennen. Sechs der acht Fahrer, die der Hersteller in der Startaufstellung hat, konnten mindestens einen Grand Prix für sich entscheiden. Alle von ihnen standen mindestens einmal auf dem Podium.

"Das bedeutet, dass das Motorrad mit allen Fahrstilen gut funktioniert", hält Dall'Igna fest. "Insgesamt waren es 44 Podestplätze. Aber die Zahl, die mich am meisten beeindruckt, ist neun, denn wir hatten neunmal ein reines Ducati-Podium."

"Im Jahr 2021 hatten wir das erste reine Ducati-Podium und ich war wirklich gerührt. In diesem Jahr ist es neunmal passiert, das ist etwas Unglaubliches", so der Italiener.

"Wir hatten ein Jahr, auf das wir stolz sein können, aber wir haben uns auch sehr angestrengt und wurden dafür belohnt. Wenn mir jemand vor ein paar Jahren gesagt hätte, dass wir Ducati in allen Weltmeisterschaften an der Spitze sehen würden, hätte ich gedacht, dass es unmöglich ist, solche Ergebnisse zu erzielen."

"Aber dank einer fantastischen Gruppe sind uns einige außergewöhnliche Dinge gelungen. Jetzt liegt die Messlatte sehr hoch. Aber auch wenn wir nur einen Hauch weniger erreichen könnten als in diesem Jahr, wäre das etwas sehr Wichtiges."

Borgo Panigale: Mit Motorsport im Herzen

Ein Teil des Erfolgsgeheimnisses von Ducati ist auch der Standort in Borgo Panigale, einem Stadtviertel von Bologna. Es liegt in einem Gebiet der Emilia-Romagna, in dem die größten Motorsportunternehmen der Welt geboren wurden.

"Der Ort wird der Motor Valley genannt. Diese Region ist von einer außergewöhnlichen Leidenschaft für Motoren geküsst und in der Lage, große Fahrer hervorzubringen. Sie beherbergt Rennstrecken, auf denen MotoGP- und Superbike-Rennen stattfinden. Im Umkreis von 100 Kilometern befinden sich Unternehmen wie Lamborghini, Maserati, Pagani und Ducati", weiß Ducati-CEO Claudio Domenicali.

"Zusammen mit den Universitäten von Bologna, Modena, Reggio Emilia und Parma haben wir die MUNER (Motorvehicle University of Emilia-Romagna) gegründet, eine Verbindung, an der Ingenieure, die ihr dreijähriges Studium abschließen, spezielle Studiengänge im Automobilbereich absolvieren können."

"Diese Verbindung hilft uns sehr", sagt der Italiener und nennt ein Beispiel: "Wir, die Ducati Stiftung, sponsern ein Team aus Bologna, das wir vor einigen Wochen vorgestellt haben. Die Jungs bauen in ihrem Studiengang ein Elektromotorrad und haben zwei Jahre lang den Weltmeistertitel unter den Studenten gewonnen."

"Ich denke, das ist eine wichtige Darstellung der Verbindung zwischen Rennsport und Wissenschaft und ein Ansporn für die Jungs", fasst Domenicali die Synergien zusammen.

Mit Bildmaterial von Ducati.