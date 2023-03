2023er-Ducati weniger aggressiv: Gelingt Johann Zarco der erste MotoGP-Sieg?

Audio-Player laden

Johann Zarco fuhr in seiner MotoGP-Karriere bereits 15 Mal aufs Podium und stand acht Mal auf der Poleposition. Doch ein MotoGP-Sieg gelang dem Franzosen bisher nicht. Das könnte sich in diesem Jahr ändern, denn bei Pramac erhält Zarco erneut Werksmaterial von Ducati. Die Veränderungen an der Desmosedici harmonieren sehr gut mit dem Fahrstil des 32-jährigen MotoGP-Routiniers.

Beim finalen Test vor dem Saisonauftakt landete Zarco auf der zweiten Position (zum Testbericht). Nur Weltmeister Francesco Bagnaia war schneller. "Es war ein positives Ende", freut sich Zarco über den Verlauf des Sonntags. "Ich bin mit meiner Rundenzeit sehr zufrieden. Es hat mich sogar ein bisschen überrascht."

"Wir haben an den kleinen Details gearbeitet, um eine gute Rundenzeit zu fahren. Zu Beginn des Tages war ich nicht besonders zufrieden, doch mit dem ersten weichen Reifen war die Rundenzeit bereits sehr gut. Das bestätigt, dass wir auf einem guten Weg sind", freut sich Zarco.

"Es steht eine lange Saison bevor", schaut Zarco auf die 21 Grand-Prix-Wochenenden mit insgesamt 42 Rennen. "Ich muss mich an Pecco orientieren. Pecco war seit Sepang schnell. Hier in Portimao hatte er alles voll unter Kontrolle. Das ist das Ziel", so Zarco.

Johann Zarco kommt mit der 2023er-Ducati sehr gut zurecht Foto: Dorna

Die 2023er-Ducati dürfte beim Saisonstart das beste Bike sein, wenn man sich den Verlauf der Wintertests anschaut. Werkspilot Francesco Bagnaia erklärte, dass Ducati beim 2023er-Modell etwas Topspeed geopfert hat, um die Fahrbarkeit zu verbessern. Diese Änderung könnte Zarco in die Karten spielen.

"Die Entwicklung des Motors ist ziemlich interessant", bemerkt Zarco. "Als Fahrer kann man das manchmal nur schwer beurteilen, weil die Elektronik das ursprüngliche Gefühl stark beschneidet. Dadurch wird ein Teil des eigentlichen Verhaltens des Motors versteckt. Doch trotzdem gelang es uns, auch bei der Elektronik einen Fortschritt zu erzielen."

"Ich arbeite noch daran, meine Herangehensweise umzustellen. Ich will mich zuerst wohlfühlen und danach konkurrenzfähig sein. Bisher funktionierte es gut. Das gute Testergebnis bestätigt das. Das Motorrad verfügt seit zwei Jahren über sehr viel Potenzial und kann sehr schnell sein. Im Vergleich zum Vorjahr hilft uns vielleicht das bessere Ansprechverhalten des Motors", erklärt er.

Sind Siege möglich? "Das Paket gibt es her", stellt Zarco klar. "Ich will die Situationen noch besser kontrollieren können, wenn sich die Möglichkeit bietet. Dann will ich die Chance auch nutzen. Man muss aber ruhig bleiben, weil alle sehr schnell sind. Die Klasse ist richtig hart umkämpft."

Mit Bildmaterial von Gold and Goose / Motorsport Images.