75-jähriges Jubiläum: Retro-Designs aller MotoGP-Teams bei einem Event geplant

Die Motorrad-Weltmeisterschaft feiert in der Saison 2024 ihr 75-jähriges Jubiläum. Der Startschuss fiel im Jahr 1949. Damals war die Isle of Man TT die erste Runde der neuen WM. Das berühmte Straßenrennen fand damals vom 6. bis 17. Juni statt.

Um dieses Jubiläum zu feiern, möchte Promoter Dorna Sports die Teams der Königsklasse dazu bewegen, bei einem Rennwochenende mit einem speziellen Design anzutreten. Die Motorräder sollen "vintage" aussehen.

Ursprünglich ist angedacht gewesen, diese Designs bei der Premiere in Kasachstan zu zeigen. Dieses Rennen hätte ursprünglich am 16. Juni stattgefunden. Es wäre das nächstliegendste Datum zum ersten Rennen der Weltmeisterschaft gewesen.

Dieses war das Rennen der 350er-Klasse (Junior TT) und fand am 13. Juni 1949 statt. Gewonnen wurde es vom Briten Freddie Frith mit einer Velocette. Die Juni-Premiere in Kasachstan wurde aber abgesagt und findet voraussichtlich im September statt.

Somit wurde die Dutch TT in Assen als Ort für die Vintage-Designs ins Auge gefasst. In der "Kathedrale" wird traditionell am letzten Juni-Wochenende gefahren. Einige Teams befürworten die Idee, während sich andere noch Bedenkzeit erbeten haben.

Ziemlich sicher werden alle die Idee unterstützen. Allerdings könnten die Sonderdesigns noch nicht in Assen zu sehen sein, denn einige Teams sprechen sich für Silverstone nach der Sommerpause aus. Damit hätte man bis Anfang August Zeit, an den Designs zu arbeiten.

Wann auch immer das "Vintage"-Wochenende stattfinden wird, auch Dorna Sports wird für diesen speziellen Anlass ein besonderes MotoGP-Logo entwerfen. Spezielle Designs sind auch eine Marketingmöglichkeit.

Die US-Rennserie NASCAR feiert jedes Jahr in Darlington die Geschichte des Sports. Am "Throwback-Weekend" treten die Teams in Retro-Designs aus vergangenen Zeiten an. Diese werden im Vorfeld in den Sozialen Medien enthüllt.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.