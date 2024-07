75 Jahre Motorrad-WM: Retro-Designs aller MotoGP-Teams in Silverstone 2024

Was haben die Motorrad-WM und die NASCAR gemeinsam? Abgesehen davon, dass es ein Team gibt, das in beiden Rennserien aktiv ist (Trackhouse Racing) und abgesehen davon, dass es eine Strecke gibt, die von beiden Rennserien befahren wird (Circuit of The Americas), blicken beide Rennserien auf eine gleichlange Tradition zurück.

Sowohl die erste Saison der Motorrad-Weltmeisterschaft als auch die erste Saison der US-Stockcar-Rennserie NASCAR (National Association for Stock Car Auto Racing; Anm. d. Red.) fiel einst auf das Jahr 1949.

Die Saison 2023 war somit für beide die 75. Saison. Aber während man diese in der NASCAR schon damals unter dem Hashtag #NASCAR75 groß gefeiert und vermarktet hat, tut man das in der Motorrad-WM und deren Königsklasse unter der Hashtag #MotoGP75 erst in diesem Jahr - also nicht in der 75. Saison, sondern dann, wenn die 75 Jahre tatsächlich vollgemacht sind.

Der erste Grand Prix in der Geschichte der Motorrad-WM, das war am 17. Juni 1949 die damals mit WM-Statuts besetzte TT auf der Isle of Man. Die Königsklasse war damals die 500er-Klasse. Und weil die Isle of Man bekanntlich zu Großbritannien gehört, nimmt man den Grand Prix von Großbritannien 2024, der am kommenden Wochenende (3./4. August) in Silverstone stattfindet, zum Anlass, um das Jubiläum in der heutigen Königsklasse MotoGP auch optisch ganz groß zu feiern.

Alle elf MotoGP-Teams werden am Sonntag in Silverstone mit einmaligen Sonderdesigns ausrücken. Diese sollen historisch angehaucht sein. Anlässlich des 75-jährigen Jubiläums hat man sich bei MotoGP-Promoter Dorna Sports ganz dem "Vintage"-Thema verschrieben. Einer der Köpfe hinter der Idee ist der seit Anfang 2023 als Dorna-CCO tätige Dan Rossomondo.

Jedes der aktuellen MotoGP-Teams wurde beauftragt, ein Design zu entwerfen, welches an ein vom jeweiligen Team selbstgewähltes Kapitel ihrer Historie erinnert. Man darf also gespannt sein, welche Designs die elf Teams, darunter die fünf Werksteams, aus dem Hut zaubern werden. Bei Trackhouse Racing freilich ist zumindest die MotoGP-Historie überschaubar.

Die Präsentation aller MotoGP-Sonderdesigns zum 75-jährigen Bestehen der Motorrad-WM erfolgt am Donnerstag (1. August) ab 14:00 Uhr Ortszeit (15:00 Uhr MESZ) in der Boxengasse in Silverstone.

Damit setzt die Dorna das um, was bereits vor Monaten angekündigt wurde. Ursprünglich hatte man angedacht, die Retro-Designs bereits am 16. Juni ausrücken zu lassen. Das wäre der Sonntag des Kasachstan-Wochenendes gewesen.

Weil der Grand Prix von Kasachstan aber aufgrund von Überschwemmungen im Land zunächst auf September verschoben und schließlich ganz abgesagt wurde, war das Wochenende des 75. WM-Geburtstags de facto eines ohne Grand Prix.

Als klar war, dass man das Jubiläum nicht Mitte Juni feiern kann, wurde das Rennwochenende des Grand Prix der Niederlande in Assen (29./30. Juni) ins Auge gefasst. Allerdings hatten sich mehrere der elf MotoGP-Teams noch etwas mehr Vorbereitungszeit für ihr Sonderdesign erbeten.

Daraufhin hat man sich bei der Dorna auf das Großbritannien-Wochenende festgelegt, womit sich - wenn auch nicht vom Datum her, aber zumindest vom Land her - der Kreis zum ersten Grand Prix in der Geschichte der Motorrad-WM schließt.