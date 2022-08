Ab der MotoGP-Saison 2023: Die Details zum neuen Sprintrennen stehen fest

Audio-Player laden

Ab der MotoGP-Saison 2023 wird es bei jedem Grand Prix am Samstag ein zusätzliches Sprintrennen geben. Nun wurden die Details zum neuen Wochenendformat vorgestellt. Dieser Sprint wird am Samstag um 15:00 Uhr Ortszeit gestartet und die halbe Distanz des eigentlichen Grand Prix betragen.

Für dieses Sprintrennen werden auch WM-Punkte für die ersten neun Plätze vergeben (siehe unten). Das Ergebnis des Sprintrennens hat aber keinerlei Bedeutung für die Startaufstellung des eigentlichen Grand Prix, der wie gewohnt am Sonntag über die Bühne geht.

Mit der Einführung des Sprintrennens ändert sich auch der Zeitplan des Wochenendes. Am Freitag wird es wie gewohnt zwei Freie Trainings für die Königsklasse geben, die etwas länger als derzeit 40 Minuten sein werden. Die genaue Länge steht noch nicht fest.

Das kombinierte Ergebnis dieser beiden Trainings legt fest, wer sich direkt für Q2 qualifiziert hat (die Top 10). Samstagvormittag gibt es für die MotoGP ein Freies Training, das 30 Minuten dauert. Das entspricht praktisch dem derzeitigen vierten Freien Training.

Anschließend findet das Qualifying mit den Sessions Q1 und Q2 statt. Das Ergebnis des Qualifyings legt die Startaufstellung für das Sprintrennen und für den Grand Prix am Sonntag fest. Im Sprint geht es in erster Linie um die Show und um WM-Punkte.

Am Sonntag finden dann wie gewohnt die Rennen der Klassen Moto3, Moto2 und MotoGP statt. Generell will man, dass die Königsklasse immer am Ende eines Blocks fährt. Derzeit lautet in der Regel die Reihenfolge an den Trainingstagen Moto3, MotoGP, Moto2.

Vor allem am Sonntag will man nach dem Abschluss des MotoGP-Rennens für mehr Interaktion mit den Fans sorgen und die Strecke nach der Zieldurchfahrt für die Fans öffnen, damit sie auf der Zielgeraden unter dem Podest mit den Fahrern feiern können.

Der WM-Punkteschlüssel für das Sprintrennen:

1. Platz: 12 WM-Punkte

2. Platz: 9 WM-Punkte

3. Platz: 7 WM-Punkte

4. Platz: 6 WM-Punkte

5. Platz: 5 WM-Punkte

6. Platz: 4 WM-Punkte

7. Platz: 3 WM-Punkte

8. Platz: 2 WM-Punkte

9. Platz: 1 WM-Punkt

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.