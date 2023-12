Abschied aus MotoGP-Programm: Paolo Ciabatti als Ducati-Sportdirektor abgelöst

Ducati hat am Donnerstag offiziell mitgeteilt, dass der langjährige Sportdirektor Paolo Ciabatti von seiner Rolle im MotoGP-Team zurücktreten wird, um sich auf das Motocross-Programm der Marke zu konzentrieren.

Ciabatti wurde im Jahr 2014 zum Sportdirektor von Ducati ernannt, nachdem er zuvor als Projektleiter von Ducatis MotoGP-Programm und als Einsatzleiter des Ducati-Werksteams in der Superbike-WM (WSBK) tätig gewesen war. Seine Position als sportlicher Leiter von Ducati Corse in der Motorrad-WM übernimmt zum 1. Januar 2024 Mauro Grassilli, der bislang als Marketingleiter tätig war.

Ciabatti wird künftig als General Manager der neuen Offroad-Abteilung von Ducati fungieren. Dort wird gerade der Einstieg der Marke in den Motocross-Wettbewerb vorbereitet. Nach ersten Einsätzen der Ducati 450 bei nationalen Rennen in Italien im Jahr 2024 will man in den darauffolgenden Jahren in die Motocross-Weltmeisterschaft und die US-amerikanische Supercross-Meisterschaft einsteigen.

Ciabattis Wechsel markiert eine zweite große Veränderung innerhalb des Ducati-Teams für 2024. Die erste große Veränderung war, dass Massimo Bartolini, einer der vertrautesten Ingenieure von Gigi Dall'Igna, ein Angebot angenommen hat, Technischer Direktor von Yamaha zu werden.

Ungeachtet dessen, dass er bei MotoGP-Rennen deutlich seltener zu sehen sein wird, bleibt Ciabatti für Ducati weiterhin auch im Sektor des Straßenrennsports tätig. So wird er die Rennaktivitäten der Marke in MotoAmerica, Britischer Superbike-Meisterschaft, Japanischer Superbike-Meisterschaft, Australischer Superbike Meisterschaft und der CIV-Serie in Italien koordinieren.

Ciabatti hat alle bisherigen MotoGP-Titel von Ducati miterlebt, beginnend mit Casey Stoners Titelgewinn 2007. Der heute 66-jährige Italiener ist seit Jahren ein wichtiger Teil der Managementstruktur von Ducati. In der MotoGP-Saison 2022 - 15 Jahre nach Stoners Titel - kehrte die italienische Marke mit Francesco Bagnaia als Weltmeister in die ganz große Erfolgsspur zurück.

Die kürzlich zu Ende gegangene Rennsaison 2023 war für Ducati ein herausragendes Jahr. In der MotoGP-Klasse wurden 17 der 20 Grands Prix gewonnen. In der Fahrer-WM belegten Ducati-Fahrer - Francesco Bagnaia, Jorge Martin, Marco Bezzecchi - die ersten drei Plätze. In der Herstellerwertung wurde Ducati Weltmeister, in der Teamwertung setzte sich Pramac-Ducati durch. Außerdem gewann die Marke mit Alvaro Bautista im zweiten Jahr in Folge den Titel in der Superbike-WM.

Mit Bildmaterial von Ducati.