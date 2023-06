Achterbahnfahrt von Maverick Vinales: "Der Wind bläst uns ins Gesicht"

In der Vergangenheit war Assen ein gutes Pflaster für Maverick Vinales. Mit Yamaha gewann der Spanier im Jahr 2019 und stand 2021 als Zweiter auf dem Podest. Er hat in Assen in allen drei Klassen gewonnen. Im Vorjahr holte er bei der legendären TT mit Platz drei seinen ersten Podestplatz für Aprilia.

Vor einem Jahr war Vinales knapp hinter dem Ducati-Duo Francesco Bagnaia und Marco Bezzecchi auch vom Speed her der drittschnellste Fahrer. Nun konnte er nicht mehr mit den beiden Italienern mithalten. Im Sprint wurde Vinales Siebter und im Grand Prix schied er früh durch Sturz aus.

"Ich bin absolut davon überzeugt, dass ich vorne mitkämpfen kann", hält der 28-Jährige fest. Das Problem sieht er im Qualifying. In der laufenden Saison hat es Vinales zweimal in die zweite Startreihe geschafft. Ansonsten startete er weiter hinten.

So auch in Assen, wo er sich als Siebter qualifiziert hat. "Ducati steigert sich mit einem neuen Reifen deutlich. Wir können nicht das Maximum herausholen, vor allem beim Vorderreifen. Wir müssen das Motorrad für diese eine fliegende Runde besser abstimmen."

"Ich denke, wir verstehen nun, was wir tun müssen", zeigt sich der Spanier zuversichtlich. "Wir als Team werden besser. Manu lernt das Motorrad immer noch kennen. Ich mache mir keine Sorgen." Damit meint Vinales seinen Crewchief Jose Manuel Cazeaux, der von Suzuki gekommen ist.

Im Grand Prix flog Vinales schon nach wenigen Runden in der schnellen Kurve 8 ab. "Ich entdecke die Limits des Motorrads. Das kann passieren", findet er. "Ich habe wie verrückt attackiert. Es gab überhaupt keine Vorwarnung. Mein Ziel war es, nach vorne zu kommen."

Jose Manuel Cazeaux und Maverick Vinales: Ein eingespieltes Duo Foto: Motorsport Images

"Ich fühlte mich sehr gut, sonst hätte ich nicht attackiert. Überholmanöver habe ich in der Bremszone vor Kurve 1 gesetzt. Das Motorrad hat sehr gut funktioniert. Ich habe attackiert. Wenn man das tut, dann kann das passieren. Das ist Teil des Spiels."

Achterbahnfahrt in der bisherigen Saison

Insgesamt gesehen verlief die bisherige Saison für Vinales durchwachsen. Mit Platz zwei in Portugal startete er furios in das Jahr. Anschließend folgte im Regen Argentiniens nur Rang zwölf. In Austin meldete sich Vinales mit Rang vier im Spitzenfeld zurück.

Anschließend kam auch technisches Pech hinzu. In Jerez riss kurz vor dem Ziel die Kette seiner RS-GP. Dann kam es in Le Mans zur Kollision mit Bagnaia und zum Sturz. Beim Aprilia-Heimrennen in Mugello wurde es Rang zwölf.

Auf dem Sachsenring schied Vinales mit Motorschaden aus. Im Rückblick war er sogar glücklich, denn das gesamte Wochenende hatte die Performance nicht gepasst und das Team hatte nicht die Ursache gefunden. Schließlich lag es an einem Motorproblem, wie das Rennen gezeigt hat.

Die bisherige Saison verlief für Maverick Vinales nicht immer glatt Foto: Motorsport Images

Und nun gab es in Assen den Rennsturz. Somit hat Vinales abgesehen von Portimao und Austin keine Topergebnisse erreicht. "In Mugello und auf dem Sachsenring haben wir viel über das Motorrad kennengelernt. Es ist eine Frage der Zeit", meint Vinales zu Experimenten beim Set-up.

"Wenn wir das Maximum herausholen, dann können wir vorne mitkämpfen. Wir werden es in Zukunft sehen. Wir müssen aber mit den Füßen am Boden bleiben. Tag für Tag müssen wir lernen und verstehen, wie wir im Qualifying das Maximum herausholen."

"Ich hoffe, dass wir in der zweiten Saisonhälfte Rückenwind haben. Bisher hat uns der Wind ins Gesicht geblasen - ein Albtraum. Aber wir haben uns gut erholt. Wir sind mental sehr stark. Wir haben viel Potenzial. Es liegt in unseren Händen, das Motorrad für das Qualifying besser zu machen. Das müssen wir tun."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.