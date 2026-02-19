Adelaide ersetzt Phillip Island: MotoGP fährt ab 2027 auf Stadtkurs

In diesem Jahr wird die MotoGP zum letzten Mal auf Phillip Island gastieren. Ab 2027 zieht der Grand Prix von Australien nach Adelaide um. Die Regierung von South Australia und die MotoGP Sports Entertainment Group haben die Pläne für die neue Rennstrecke vorgestellt. Der Vertrag läuft über sechs Jahre bis einschließlich 2032.

Die Strecke in Adelaide wird der erste Stadtkurs im Kalender der Motorrad-Weltmeisterschaft sein. Das Streckendesign orientiert sich am Adelaide Street Circuit, auf dem zwischen 1985 und 1995 Formel-1-Rennen stattfanden.

Allerdings wird es umfassende Anpassungen geben, um die Sicherheit der Fahrer zu gewährleisten. Die Strecke wird rund 4,195 Kilometer lang sein, 18 Kurven umfassen und sich durch die Innenstadt schlängeln, was Geschwindigkeiten von über 340 km/h ermöglichen soll.

Der Kurs liegt südöstlich des Stadtzentrums und führt durch den Victoria Park. Das vorgestellte Konzept integriert einige Abschnitte des früheren Layouts, darunter die Brabham-Hauptgerade.

Verschiedene Passagen wurden jedoch für die Anforderungen des Motorradrennsports angepasst, wobei etwa rechtwinklige Verbindungen wie jene zwischen der Wakefield- und der Flinders-Street entfernt wurden.

Nun beginnt eine rund 20-monatige Vorbereitungsphase, in der der lokale Promoter die Arbeiten für die Premiere im November 2027 koordinieren wird. Der Grand Prix von Australien wird also weiterhin Teil der Überseetour im letzten Saisonviertel sein.

"Die MotoGP nach Adelaide zu bringen, markiert einen bedeutenden Schritt in der Entwicklung unserer Weltmeisterschaft", sagt MotoGP-Sportchef Carlos Ezpeleta. "Diese Stadt hat eine erstklassige Tradition in der Ausrichtung großer Sportereignisse."

"Die Chance, eine speziell konzipierte Strecke mitten in den Straßen zu entwerfen, ist in unserem Sport absolut einzigartig. Von Beginn an haben wir gemeinsam mit der FIM sichergestellt, dass die Sicherheit in keiner Weise beeinträchtigt wird."

"Jedes Element des Adelaide Street Circuit wurde so konstruiert, dass es den höchsten Standards der modernen MotoGP entspricht. So können die Fahrer mit voller Intensität und absolutem Vertrauen fahren."

"Wir freuen uns riesig, hier eine neue Art des Rennsports zu präsentieren und ein echtes Fest für diesen Sport zu schaffen, das die Fans noch näher ans Geschehen bringt. Diese Partnerschaft steht für den ehrgeizigen Anspruch sowohl der MotoGP als auch Australiens."

Peter Malinauskas, Premier von South Australia, ergänzt: "Das ist ein riesiger Erfolg für South Australia und ein weiterer Beweis dafür, dass unser Bundesstaat richtig in Fahrt kommt. Wir konkurrieren jetzt mit dem Rest der Nation um die besten Events der Welt."

"Das erste MotoGP-Rennen auf einem Stadtkurs weltweit auszurichten, verschafft Adelaide ein absolut einzigartiges Angebot, das garantiert Besucherinnen und Besucher aus ganz Australien und darüber hinaus anzieht."

"Hier geht es um weit mehr als ein Weltklasse-Motorsportevent. Es geht darum, wirtschaftliche Aktivität zu fördern, Arbeitsplätze zu schaffen und South Australia international in Szene zu setzen. Die MotoGP wächst weltweit in Rekordtempo, und Adelaide wird nun ein fester Bestandteil dieser Erfolgsgeschichte."